Apertura de sesiones en Pocito: Fabián Aballay delineó sus metas para el 2026 en el departamento

Con un fuerte énfasis en la planificación, la infraestructura, la educación, la cultura, el deporte y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, el intendente Fabian Aballay dejó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Pocito . La actividad se llevó a cabo este martes por la mañana, en el Salón de Actos de la Municipalidad. Durante su mensaje, presentó un balance de gestión 2025 y anticipó una serie de iniciativas estratégicas para este año, centradas en "la inversión responsable, el ordenamiento urbano y el desarrollo integral del departamento".

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Frente a la compleja situación nacional y provincial, el intendente indicó: "Hoy contamos solamente con recursos municipales que, por ley, pertenecen a los vecinos y vecinas de Pocito. Pero incluso en este contexto , con austeridad, responsabilidad y una firme decisión política, seguimos avanzando".

Durante su mensaje, repasó los avances en infraestructura urbana y obras públicas que se llevaron a cabo durante 2025, con un programa orientado a modernizar la conectividad barrial, mejorar los espacios públicos y optimizar la seguridad. Aseguró que se ejecutaron veredas en distintos sectores del departamento, incluyendo Villas Unidas, Villa Aeroparque, Villa Los Tilos, barrio Medalla Milagrosa y calles cercanas a escuelas y colegios, permitiendo una mayor accesibilidad.

Además, detalló, se construyeron nuevas plazas, como las del barrio Ceramista II y la plazoleta del Lote Hogar N°13, y se remodelaron espacios verdes en barrios Río Negro, Luz y Fuerza, Chubut, Cooperativa Laprida, Santa Bárbara, Margarita Ferrá, Cordillerano II, Santa Rita y Aberastain III, incorporando iluminación LED y mobiliario urbano que mejora la convivencia y la seguridad.

La infraestructura deportiva también tuvo un lugar destacado, donde subrayó la construcción de dos playones polideportivos en los barrios Margarita Ferrá y Cruce de los Andes , destinados a la práctica de vóley, handball, hockey y futsal, fomentando la actividad física, la recreación y la inclusión social. El Intendente subrayó que "el deporte es una verdadera inversión social, y hoy más de 5.000 vecinos participan de escuelas deportivas federadas y recreativas" en distintas disciplinas.

Obras para mejorar el alumbrado público

Otro eje fundamental fue la modernización del alumbrado público, que se amplió con tecnología LED en numerosos barrios y vías estratégicas. Entre las obras más destacadas se mencionaron la iluminación de la calle Chacabuco, que conecta los distritos Sánchez de Loria, Quinto Cuartel y Villa Aberastain, y la modernización de calles Alfonso XIII, calle 9 y calle 12. Aballay anunció además que para 2026 se crearán seis nuevos playones deportivos.

El Intendente también adelantó importantes acciones de planificación urbana, como el relevamiento toponímico integral del departamento, realizado en conjunto con la Dirección de Catastro y Geodesia y el Instituto Geográfico Nacional, que permitirá actualizar la nomenclatura de calles, barrios y localidades. Asimismo, se proyecta la implementación del Plan de Ordenamiento Vehicular, comenzando en el casco histórico de Villa Aberastain, la remodelación integral del Parque Industrial, la construcción de portales de ingreso al departamento y la restauración del monolito histórico en avenida Aberastain y calle 17, junto con la puesta en valor del Parador Aberastain como espacio de memoria y encuentro comunitario.

En materia de desarrollo social y humano, Fabian Aballay resaltó los operativos de abordaje integral comunitario, que durante 2025 alcanzaron a más de 15.000 vecinos con atención médica, pediátrica y odontológica gratuita, y la continuidad del programa “Un Espacio para Crecer”, que acompaña a más de 300 niños en nueve centros del departamento, promoviendo la autonomía, el bienestar y el desarrollo integral.

El Programa de Bienestar Emocional, impulsado por el área de Juventudes y llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, abordó temas claves como ansiedad, vínculos sanos, prevención del suicidio y orientación vocacional, fortaleciendo el acompañamiento de los jóvenes.

En el marco turístico, vecinos de Pocito, sanjuaninos y visitantes de otras provincias y países participaron de excursiones guiadas gratuitas, recorriendo circuitos productivos como la Ruta del Vino y del Olivo. Dijo que durante el año también se sumarán actividades como la Fiesta del Tomaticán y la Feria del Libro, las cuales tendrán su tercera edición este año.

Para producción y empleo

En cuanto a producción y empleo, Aballay destacó el Programa de Apoyo al Productor Pocitano y para 2026 se relanzará el programa “Producto Pocito”, orientado a fortalecer la identidad local y generar beneficios para empresas que empleen mano de obra de la zona.

Además, el Intendente anunció que durante el 2026 se implementará además la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria Municipal como espacio de articulación público-privada, destinada a detectar necesidades laborales, coordinar entrenamientos y promover inserciones locales.

"Nuestra prioridad seguirá siendo el bienestar de nuestra gente. Nuestro objetivo es generar oportunidades, fortalecer el trabajo y construir las bases de un crecimiento sostenido y equilibrado para todo el departamento", afirmó Aballay. Asimismo, invitó a los presentes a “que juntos hagamos de Pocito ese espejo de desarrollo que proyecta progreso y crecimiento a toda la provincia de San Juan".

El acto contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante de Pocito, Flavio Quadri, concejales del departamento, la diputada departamental Stella Caparrós, representantes del sector docente, presidentes de clubes deportivos y organizaciones culturales, el sector comercial y gastronómico, la Cámara de Turismo de Pocito, los jueces Dr. Marcos Moya, Dra. Laura Assandri y Dr. Sergio Martín Escamilla, bomberos voluntarios, pastores de iglesias evangélicas, intendentes, diputados provinciales y nacionales, concejales de mandato cumplido y vigente de otros departamentos, representantes del sector de la construcción, productores, scouts, organizaciones civiles y representantes del sector de salud.

Fuente: Prensa munipalidad