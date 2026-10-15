Berenguer apuntó contra el fallo que ordenó a la UNSJ presentar un plan en cinco días: "Señores jueces, tengan la misma vara para todos"

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer , lanzó fuertes declaraciones contra el criterio de quienes exigen a la casa de estudios una respuesta en cinco días para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos de los colegios preuniversitarios. Sin mencionar directamente al juez federal Leopoldo Rago Gallo , cuestionó la exigencia judicial y reclamó que se aplique el mismo criterio frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

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“Este mensaje va también para quienes en los últimos días reclaman que la UNSJ en cinco días infórmenos un plan de continuidad pedagógica sin tener en cuenta que hace un año el Gobierno nacional incumple con la ley. Señores jueces, tengan la misma vara para todos”, afirmó el rector en el cierre de la quinta Marcha Federal Universitaria en San Juan. La UNSJ ya fue notificada y tiene tiempo hasta el lunes 19 de octubre para presentar la documentación.

Berenguer pronunció esas palabras en las escalinatas del Rectorado, sobre calle Mitre, ante la multitud que había recorrido el centro sanjuanino para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas. El planteo apuntó al fallo del Juzgado Federal N° 1 que hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por padres autoconvocados de alumnos de los institutos preuniversitarios.

La resolución judicial ordenó a la UNSJ elaborar y comunicar un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica para recuperar jornadas, horas de clase y contenidos afectados por las medidas de fuerza docentes. El plazo establecido es de cinco días desde la notificación correspondiente. La medida alcanza a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

El magistrado hizo lugar parcialmente al planteo de las familias, que habían denunciado la pérdida de 41 jornadas de clases. El pedido de garantizar un mínimo del 75% de presencialidad mediante mecanismos de guardia quedó pendiente de resolución, sujeto a la producción de pruebas y al debate entre las partes.

La universidad, por su parte, había informado que ya trabajaba en una propuesta diferenciada para sus tres institutos, debido a las particularidades de sus planes de estudio y sus realidades institucionales.

Un reclamo por la “falta de respuesta y sensibilidad”

El cuestionamiento a la decisión judicial fue uno de los pasajes más duros del discurso de Berenguer, aunque el rector también dedicó buena parte de su intervención a la situación presupuestaria de las universidades y a la necesidad de sostener una respuesta colectiva frente al Gobierno nacional.

“Estamos frente a la falta de respuesta y sensibilidad. Salimos a la calle nuevamente. Vivimos tiempos difíciles. Sabemos del destrato y el ataque permanente del Gobierno nacional”, sostuvo al comenzar su mensaje ante los manifestantes.

En ese marco, planteó que la universidad necesita “unidad y convicción colectiva” y defendió su papel como institución que articula el conocimiento acumulado con las posibilidades de desarrollo futuro. También advirtió sobre el deterioro de proyectos estratégicos y cuestionó lo que describió como una intención de provocar “la caída de la educación pública”.

Berenguer apeló a una reflexión sobre el esfuerzo que demanda sostener el sistema universitario. “Cuando uno mira la vida de cerca se da cuenta de que no hay magia. Es una tarea artesanal de persistir cuando el cuerpo y la cabeza pidan rendirse”, expresó.

El rector también llamó a superar las diferencias políticas dentro de las universidades. “En el país de las antinomias, están contenidas en el ámbito universitario. Debemos permitirnos el diálogo constructivo”, dijo, antes de reivindicar el carácter público y gratuito de la enseñanza superior y su contribución a la investigación.

“Debemos ser la expresión de un modelo de país que permite el crecimiento social ascendente”, agregó.