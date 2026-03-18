    • 18 de marzo de 2026 - 19:21

    Caso $LIBRA: chats revelan presuntos pagos a Milei y uso de su imagen

    El caso $LIBRA suma pruebas: chats del empresario Novelli mencionan pagos en dólares y exponen el uso de la figura de Milei para negocios.

    La causa $LIBRA investiga las comunicaciones previas al tuit de Javier Milei que promocionó el token y luego generó polémica en el mercado.

    La causa $LIBRA investiga las comunicaciones previas al tuit de Javier Milei que promocionó el token y luego generó polémica en el mercado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la incorporación de chats y audios que comprometen al empresario Mauricio Novelli, donde se mencionan presuntos pagos en dólares vinculados a Javier Milei y el uso de su imagen para negocios. El material surge de un peritaje judicial que ya forma parte del expediente en análisis.

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    Causa $LIBRA: el peritaje que reveló un extenso entramado de llamadas y mensajes

    Caso $LIBRA: los mensajes que complican la investigación

    Entre los elementos más relevantes del caso $LIBRA, aparece un mensaje fechado el 1 de agosto de 2023, en plena campaña electoral, donde Novelli habría indicado: “Tenemos que pagar los USD 2000 de Milei de siempre”. Esta frase forma parte de los datos extraídos del celular del empresario y analizados por la fiscalía federal.

    Además, el peritaje detectó audios donde se menciona la necesidad de contar con criptomonedas como USDT para transformarlas en efectivo y realizar pagos. En uno de ellos, se escucha: “Vamos a necesitar USDT para transferir a la financiera y pagar”, lo que refuerza la hipótesis de un circuito de dinero paralelo.

    Otro de los puntos bajo investigación es el presunto uso sistemático de la figura del actual Presidente como herramienta comercial. Según los chats, Novelli habría utilizado encuentros y fotografías con Milei para promocionar eventos y atraer sponsors, especialmente en el marco del Tech Forum.

    Caso $LIBRA: dinero, contactos y consumos de lujo

    El expediente también revela movimientos económicos de gran magnitud. Se registraron transferencias en criptomonedas por más de 4 millones de dólares, además de menciones a pagos en efectivo y operaciones vinculadas a bienes de alto valor.

    En paralelo, los chats muestran un marcado aumento en el nivel de consumo del empresario, con consultas por vehículos de lujo como BMW, propiedades millonarias y relojes Rolex, muchas veces con intención de pago en efectivo.

    La investigación también detectó múltiples comunicaciones entre Novelli y el entorno presidencial, incluyendo contactos con Karina Milei y otros asesores durante momentos clave, como el lanzamiento del token.

    Finalmente, se incorporó un documento previo al lanzamiento de $LIBRA que menciona un supuesto acuerdo económico por 5 millones de dólares, lo que podría ser clave para determinar responsabilidades en el caso.

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