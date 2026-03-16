Causa Cuadernos: Cristina Kirchner criticó a la Justicia antes de declarar

A pocas horas de su declaración en la Causa Cuadernos , Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra la Justicia y cuestionó que el tribunal haya decidido citarla de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py . En un mensaje publicado en redes sociales, la exmandataria sostuvo que la decisión responde a un intento de generar impacto mediático.

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“ Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo ”, escribió la exvicepresidenta en su cuenta de la red social X, donde no publicaba desde el pasado 11 de febrero .

En su publicación, Cristina Kirchner cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) de cambiar la modalidad de la audiencia, que hasta ahora se realizaba por videoconferencia.

Según explicó, los jueces resolvieron convocarla a una audiencia presencial este martes a las 9 de la mañana en Comodoro Py , lo que interpretó como una medida orientada a generar repercusión mediática.

“ La foto que se puede capturar desde la pantalla de YouTube con caras en cuadraditos no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el show debe continuar ”, escribió la exmandataria.

La Causa Cuadernos investiga presuntos pagos de sobornos vinculados a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, una de las investigaciones judiciales más resonantes de los últimos años en la política argentina.

Críticas al programa económico de Milei

Además de referirse al proceso judicial, Cristina Kirchner también utilizó su publicación para cuestionar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

En su mensaje, la exmandataria habló de una “catástrofe social y económica” y enumeró distintos indicadores que, según su visión, reflejan el impacto del programa económico actual.

Entre ellos mencionó fábricas cerradas, comercios vacíos, caída de salarios, aumento del endeudamiento familiar y crecimiento de la pobreza.

“Las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar el nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”, afirmó en referencia al presidente.

La referencia a la causa Libra

En otro tramo del mensaje, Cristina Kirchner también apuntó contra el fiscal federal Eduardo Taiano, a quien acusó de no avanzar en una investigación vinculada a la criptomoneda Libra.

La exmandataria sostuvo que existen pruebas sobre una presunta estafa relacionada con ese activo digital y vinculó el caso con el actual presidente.

“No van a poder ocultar las pruebas de lo que fue la estafa de Libra, por la que Milei habría pactado la módica suma de cinco millones de dólares”, escribió.

Mientras tanto, la expresidenta deberá presentarse este martes ante el TOF7 en los tribunales federales de Retiro, en una audiencia clave dentro de la Causa Cuadernos, que vuelve a colocar a la exmandataria en el centro del escenario político y judicial.