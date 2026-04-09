Cómo votó cada uno de los diputados de San Juan a la reforma de la Ley de Glaciares

Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes)
Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis)
Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan)
Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy)
Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA)
Ardohain, Martin (Pro - La Pampa)
Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones)
Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba)
Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca)
Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut)
Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires)
Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa)
Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis)
Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Bianchetti, Emmanuel (Pro - Misiones)
Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta)
Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba)
Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca)
Buno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta)
Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán)
Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro)
Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan)
Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan)
Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco)
Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza)
De Andreis, Fernando (Pro - CABA)
De Sensi, Maria Florencia (Pro - Buenos Aires)
Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA)
Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA)
Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán)
Fernandez Molero, Daiana (Pro - CABA)
Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA)
Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta)
Fregonese, Alicia (Pro - Entre Ríos)
Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut)
Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes)
Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco)
Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz)
Giampieri, Antonela (Pro - CABA)
Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA)
Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco)
Gonzalez, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy)
Gozalez, Alvaro (Pro - CABA)
Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes)
Gonzalo Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones)
Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz)
Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones)
Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones)
Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA)
Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán)
Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba)
Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan)
Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA)
Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza)
Llunch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba)
Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza)
Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires)
Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Medina, Gladys (Independencia - Tucumán)
Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza)
Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán)
Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén)
Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca)
Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta)
Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén)
Niero, Lisandro (UCR - Mendoza)
Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca)
Noguera, Javier (Independencia - Tucumán)
Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe)
Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Outes, Pablo (Innovacion Federal - Salta)
Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba)
Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán)
Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan)
Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza)
Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza Buenos Aires)
Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba)
Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan)
Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba)
Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy)
Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa)
Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén)
Ritondo, Cristian A. (Pro - Buenos Aires)
Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy)
Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba)
Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba)
Ruiz, Yamila (Innovacion Federal - Misiones)
Sanchez Wrba, Javier (Pro - Buenos Aires)
Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe)
Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos)
Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba)
Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe)
Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba)
Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro)
Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza Corrientes)
Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut)
Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Vancsik, Daniel (Innovacion Federal - Misiones)
Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Vega, Yolanda (Innovacion Federal - Salta)
Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza)
Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro)
Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja)
Yeza, Martin (Pro - Buenos Aires)
Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta)
Quiénes votaron en contra
Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja)
Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis)
Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA)
Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza)
Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza)
Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa)
Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba)
Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos)
Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe)
Bregman, Myriam (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad -CABA)
Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba)
Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco)
Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA)
Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe)
Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja)
Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán)
Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA)
Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)
De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba)
Del Caño, Nicolas (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
Del Pla, Romina (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco)
Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba)
Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe)
Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza)
Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis)
Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa)
Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA)
Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires)
Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe)
Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut)
Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba)
Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes)
Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA)
Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz)
Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires)
Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz)
Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco)
Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA)
Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut)
Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro)
Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos)
Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa)
Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe)
Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos)
Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz)
Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA)
Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos)
Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires)
Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca)
Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)
Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe)
Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja)
Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA)
Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires)
Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Pitrola, Nestor (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA)
Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa)
Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA)
Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe)
Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes)
Schiaretti, Juan (Provincias Unidas - Córdoba)
Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro)
Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy)
Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe)
Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén)
Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA)
Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy)
Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes)
Abstenciones
Falcone, Eduardo (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - Buenos Aires)
Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén)
Zago, Oscar (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - CABA)