Con el foco en la prevención, Orrego presentó el Plan provincial de salud mental El gobernador de la provincia, junto a sus ministros y representantes del Poder Judicial y Poder Legislativo, puntualizó que es un eje que venía trabajando aún desde antes de convertirse en mandatario.

El gobernador Marcelo Orrego presentó el Plan Provincial de Salud Mental, acompañado por el ministro de Salud Amilcar Dobladez que ya está vigente, dijeron, y que atraviesa transversalmente a todas las áreas del Estado, por eso estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados, la Policía de San Juan y sociedades científicas relacionadas a la temática.

Orrego dijo el plan se venía trabajando aún desde antes de convertirse en gobernador, que era parte de su plataforma. “Veníamos trabajando en algo tan profundo como la salud mental y de una manera integral, donde todos somos importantes desde el lugar que nos toque”, sostuvo el mandatario, quien puntualizó que la problemática de los suicidios adolescentes es un “un tema que viene desde hace tiempo y San Juan evidentemente estaba siendo flaco en estos asuntos y todo este trabajo que hoy todo el equipo de Salud, es un trabajo sólido y complementarios”.

“Todos vamos a ser parte de este trabajo que comenzó hace tiempo que hoy es parte de una agenda que va a marcar y hacer trascendente a la provincia de San Juan”, dijo Orrego. “Es importante que nos demos cuenta lo trascendente que es trabajar en estos temas y ayudarán a trabajar en la prevención, tenemos que abordarlo antes y para eso tenemos un equipo de primer nivel que dará la plusvalía necesaria para que los tiempos que vienen en San Juan tengamos trazado este” plan de acción, expresó Orrego.

Por su parte, el ministro Dobladez explicó que se buscará “hacer la detección temprana, que los programas de salud mental abarquen todas los grupos etarios, desde niños a adultos. el deporte genera inserción, participación de los pacientes de salud mental, este plan termina con la inserción laboral de los pacientes y la autonomía que deben tener”.

El ministro resaltó que el Plan Provincial de Salud Mental “es resultado del trabajo de más de 100 personas a lo largo de un año” y con la participación de los tres poderes del Estado, los ministerios y las asociaciones científicas. Dobladez resaltó que “la salud mental no es solo un problema sanitario, es un problema social que requiere un abordaje intersectorial e interministerial. queremos generar un cambio cultural, romper estigmas y trabajar en prevención, detección temprana, inserción educativa, deportiva y laboral. Una provincia que invierte en salud mental está invirtiendo en futuro e igualdad”, sostuvo.

Explicaron que el programa presentado, que se viene aplicando desde hace algunos meses en etapas iniciales, se apoya en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en los lineamientos del Plan Nacional de Salud Mental 2023–2027 y en diversos marcos internacionales “que promueven la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales”.

La directora de Salud Mental de la provincia, Noelia Villena, también estuvo en la mesa de autoridades para presentar este plan que tiene directo contacto con su área y resaltó que la creación de la dirección “constituye un hito institucional que permite integrar y fortalecer procesos en marcha, unificando esfuerzos de los equipos de salud, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos del Estado y la comunidad”.

Los 5 ejes del Plan Provincial de Salud Mental de San Juan

De acuerdo a lo difundido este jueves, el plan de Salud Mental tiene cinco ejes: Rectoría en Salud Mental Comunitaria;Prestación de servicios en la red de salud mental; Comunicación socio-comunitaria; Vigilancia epidemiológica e investigación; Capacitación y docencia, que van implementando por etapas.

También prevé la creación de una Comisión Provincial de Salud Mental y la puesta en marcha de un Observatorio de Salud Mental para la investigación, la capacitación y la vigilancia epidemiológica.

Además, se busca garantizar la cobertura en los tres niveles de atención. En el primer nivel, como (centros de salud, CAPS, postas y CICs) se fortalecerán los equipos interdisciplinarios, ampliando intervenciones de promoción y prevención, con herramientas como la Guía MhGAP de la OMS. En el segundo nivel, los hospitales departamentales conformarán servicios interdisciplinarios de salud mental, capaces de dar respuesta a problemáticas prevalentes y emergentes, garantizando atención de urgencias y continuidad de cuidados, y, en el tercer nivel, hospitales descentralizados y centros terapéuticos especializados asumirán la gestión de casos complejos, articulando con equipos de apoyo territorial.

Asimismo, se incluye la creación de dispositivos intermedios (como centros de día, viviendas asistidas y programas de apoyo ambulatorio), la incorporación de teleconsulta, y planes específicos de atención a grupos vulnerables en situaciones de emergencia o desastre, y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio se consolidará como un eje transversal, con estrategias comunitarias e intersectoriales.

Por otra parte, se proyecta la implementación de un Plan Anual de Comunicación en Salud Mental, con campañas de sensibilización que promuevan el respeto por los derechos y reduzcan estigmas, formando a comunicadores para un abordaje responsable, y desarrollando un banco de materiales y experiencias comunitarias que sirva de soporte para replicar buenas prácticas.

A su vez, se impulsará un sistema de información en salud mental, que permita monitorear la situación provincial en tiempo real. Esto implicará integrar los registros a la historia clínica digital, capacitar a equipos en el uso de sistemas y elaborar anualmente un Análisis de Situación de Salud Mental Comunitaria (ASISMC).

También, se prevé el diseño de trayectos formativos en Salud Mental Comunitaria, en conjunto con universidades, asociaciones profesionales y organismos internacionales para el abordaje de urgencias y crisis en domicilio o vía pública, y la creación de sistemas de supervisión y apoyo remoto. Además, se fortalecerá la perspectiva comunitaria en las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental, y se incorporarán componentes de salud mental en las residencias médicas y programas universitarios, como también se impulsará la capacitación de actores no convencionales: fuerzas de seguridad, equipos judiciales y agentes comunitarios.