Cornejo se mostró alineado con Macri tras la cumbre del PRO y ratificó el rumbo en San Juan con Orrego

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En medio del relanzamiento nacional del PRO, el diputado provincial y titular del partido en San Juan, Enzo Cornejo, participó de la cumbre de dirigentes que encabezó el expresidente Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, cargado de simbología partidaria y con fuerte tono electoral, buscó reordenar la estructura amarilla de cara a los próximos desafíos políticos.

El evento se desarrolló en el tradicional predio de Parque Norte, con la presencia de referentes de todo el país y un mensaje claro: reposicionar al PRO como actor clave en la etapa que viene. Macri, que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, intenta volver a poner en valor su espacio en un contexto en el que, si bien evitó confrontar de lleno con la administración de Javier Milei, marcó diferencias y buscó instalar al PRO como el “próximo paso” del cambio.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Cornejo destacó el clima político del encuentro y la intención de fortalecer el armado partidario. “La verdad fue un reencuentro de colegas, amigos de todo el país que dejó un mensaje claro: la intención de seguir sumando al cambio, sumando a un gobierno como lo hemos venido haciendo, acompañando reformas necesarias, hoy con vista a ser ese próximo paso en la transformación de la Argentina”, señaló.

El dirigente sanjuanino también puso en perspectiva el rol histórico del PRO dentro del escenario político nacional. “El cambio en la Argentina comenzó en el 2015 de la mano del PRO, es por eso que vamos a seguir contribuyendo a que este se consolide en el tiempo”, afirmó.

Durante la jornada, Macri estuvo acompañado por figuras de peso dentro del espacio, como María Eugenia Vidal, Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Soledad Martínez. Según Cornejo, el repaso de gestión en los distritos donde gobierna el PRO dejó una conclusión compartida: “Hay un antes y un después en esos lugares, con cambios, mejoras y proyección a futuro, que es lo que nos representa”.