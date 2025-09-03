Demandaron a la Municipalidad de Jáchal por la cesión del predio de la fábrica de explosivos a una empresa cordobesa La firma Minexa S.A se presentó en la justicia para pedir la nulidad de la concesión de las 288 hectáreas a la firma Thor Tecnología Minera S.A.

La empresa sanjuanina Minexa S.A se presentó en la justicia demandando a la municipalidad de Jáchal por haber dado en comodato el predio de la exfábrica de explosivos de Jáchal a la firma cordobesa THOR Tecnología Minera S.A.

Argumentan que no es competencia del municipio ceder ese predio, por lo tanto, entienden que el contrato de comodato es “nulo de nulidad absoluta e insanable dado que es ilegal y viola ostensiblemente el derecho vigente”.

La presentación fue ingresada en Tribunales el lunes 1 de septiembre por José María Acosta Zapata como letrado y la firma está representada por Wbaldino J Acosta, como integrante del directorio, según consta el documento publicado por el medio Jáchal La región.

Wbaldino Acosta, presidente de la empresa demandante, habló en Radio Light sobre la presentación: “El intendente decidió entregarle todo eso a una empresa que ni siquiera es de San Juan, por ese plazo, en forma gratuita y a espalda de lo que de lo que toda la regulación atinente a cómo se deben hacer los procesos de contratación en los municipios. Nosotros como empresa sanjuanina hicimos un pedido para que se lo tuviera en cuenta en un proceso de licitación o de concurso para el otorgamiento de esa concesión. Es ilógico dárselo a una empresa de afuera“, indicó. A lo que agregó “nosotros pensábamos instalarnos unas 40 empresas en ese lugar y dar por lo menos trabajo a 300 personas, un verdadero desarrollo”.

“El Contrato de Comodato resulta nulo de nulidad absoluta e insanable dado que es ilegal: viola ostensiblemente el derecho vigente. El Departamento Ejecutivo Municipal no es competente para la celebración de dicho contrato. La autonomía municipal no permite a los intendentes entregar gratuitamente bienes de municipio a los particulares, y mucho menos por 50 años. El sr. Asesor Letrado confunde groseramente las facultades otorgadas por los artículos 123 de la Constitución Nacional y 247 de la Constitución de la Provincia de San Juan a los municipios, evidencia un grave y peligroso desconocimiento del derecho que, por cierto, es causa suficiente para la remoción inmediata del cargo” argumentó el escrito en uno de sus párrafos.

La demanda es en referencia a la firma de contrato de comodato firmado por el intendente Matías Espejo y representantes de Thor S.A el día 23 de junio de 2025 pasado.

Cuando se conoció la cesión, el Consejo empresario y profesional de San Juan (integrado por CASEMI, Casetic, Caemca, Capresmi, la Cámara Minera de Jáchal entre otros) difundió un comunicado manifestando su rechazo por la entrega del predio “sin un proceso transparente” , y negando la posibilidad ” de participación a proveedores locales y poniendo en relieve que Minexa S.A. se había presentado con un proyecto el 31 de enero “con una propuesta que incluía laboratorios ambientales, producción de explosivos, servicios de exploración, empresas de transporte, mantenimiento de maquinaria y hasta centros de formación técnica para trabajadores locales. Todo eso con respaldo de cámaras provinciales y con la promesa de más de 300 puestos de trabajo directos”.