    • 13 de octubre de 2026 - 15:59

    Diego Masaragian fue nombrado como nuevo secretario nacional de Discapacidad

    El Gobierno nacional designó al funcionario tras el accidente sufrido por Pablo Di Liscia. La nueva gestión buscará dar continuidad a las auditorías, reforzar los controles y mejorar el acceso a las prestaciones para personas con discapacidad.

    DiegoMasaragian, nuevo secretario nacional de Discapacidad.

    Diego Masaragian, nuevo secretario nacional de Discapacidad.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    El Gobierno negocia cambios para sumar apoyos al Presupuesto 2027.

    El Gobierno negocia cambios en discapacidad y tierras para sumar apoyos al Presupuesto 2027
    El Gobierno espera la llegada de Vance para la tercera semana de noviembre y activa los preparativos. 

    El Gobierno prevé la visita del vicepresidente de Estados Unidos para noviembre

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según informó el Ministerio, entre las prioridades de esta nueva etapa se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías y la mejora del acceso a las prestaciones. La intención oficial es avanzar en una administración eficiente de los recursos y sostener los servicios destinados a este sector de la población.

    La designación se produce en un contexto en el que la gestión nacional busca mantener las revisiones sobre el funcionamiento del sistema y la asignación de recursos. En ese marco, Masaragian tendrá la responsabilidad de continuar las medidas en marcha y avanzar con los objetivos establecidos para la Secretaría.

    La trayectoria de Diego Masaragian

    Hasta su nombramiento, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que había sido designado en julio de 2025. Desde esa función, tenía a su cargo la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que dependen de ese organismo.

    Bajo la órbita de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) se encuentran los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

    Antes de asumir la conducción de la ANES, el funcionario había ocupado el cargo de director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

    Desde el Ministerio destacaron su experiencia en la administración hospitalaria y en la gestión de servicios asistenciales como antecedentes para asumir la nueva responsabilidad.

    Con este cambio, el Ejecutivo busca sostener el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad y avanzar en los objetivos planteados para el área, con especial atención en las auditorías, los controles y el acceso a las prestaciones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alberto Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).

    Presupuesto 2027: el Gobierno busca dictamen el 28 de octubre y aprobarlo el 18 de noviembre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cautelar por los preuniversitarios: que hara la unsj, el plan para recuperar clases y por que aun no corre el plazo judicial

    Cautelar por los preuniversitarios: qué hará la UNSJ, el plan para recuperar clases y por qué aún no corre el plazo judicial

    Por Fernando Ortiz
    Milei y Kicillof quedaron a un punto en una nueva encuesta. 

    Encuesta 2027: Milei y Kicillof quedaron a un punto y un candidato inesperado cambió el escenario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    alberto fernandez volvio a cruzar a cristina kirchner: si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires

    Alberto Fernández volvió a cruzar a Cristina Kirchner: "Si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires"

    Por Redacción Diario de Cuyo