Diego Masaragian fue nombrado como nuevo secretario nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional designó al doctor Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad , tras el accidente sufrido por quien se encontraba al frente del área, Pablo Di Liscia . El nombramiento apunta a garantizar la continuidad de la gestión y profundizar las medidas de control y optimización de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

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Según informó el Ministerio, entre las prioridades de esta nueva etapa se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías y la mejora del acceso a las prestaciones. La intención oficial es avanzar en una administración eficiente de los recursos y sostener los servicios destinados a este sector de la población.

La designación se produce en un contexto en el que la gestión nacional busca mantener las revisiones sobre el funcionamiento del sistema y la asignación de recursos. En ese marco, Masaragian tendrá la responsabilidad de continuar las medidas en marcha y avanzar con los objetivos establecidos para la Secretaría.

Hasta su nombramiento, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud , cargo para el que había sido designado en julio de 2025. Desde esa función, tenía a su cargo la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que dependen de ese organismo.

Bajo la órbita de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) se encuentran los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Antes de asumir la conducción de la ANES, el funcionario había ocupado el cargo de director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el Ministerio destacaron su experiencia en la administración hospitalaria y en la gestión de servicios asistenciales como antecedentes para asumir la nueva responsabilidad.

Con este cambio, el Ejecutivo busca sostener el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad y avanzar en los objetivos planteados para el área, con especial atención en las auditorías, los controles y el acceso a las prestaciones.