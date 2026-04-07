Docentes universitarios continúan en pie de lucha y suman dos semanas de paro en San Juan

Docentes universitarios continúan con el duro plan de lucha que se decidió realizar este año ante el desfinanciamiento que están padeciendo las universidades públicas de todo el país por decisión del Gobierno nacional. En ese marco, desde ADICUS como SiDUNSJ informaron las medidas de fuerza que estarán vigentes durante abril.

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ADICUS adoptará las medidas más duras que impactarán de lleno en el dictado de clases, ya que según lo informado en sus redes sociales, serán dos semanas de paro de actividades. La primera se llevará a cabo del lunes 13 al sábado 18 de marzo; y la segunda semana será la semana del 27 de abril. Cabe recordar que esa última semana es corta debido al feriado del primero de mayo, que será el viernes.

Dentro de los pedidos del gremio se encuentra el reclamo por salarios dignos, la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, y contra el desfinanciamiento del sistema.

Por su parte, desde SiDUNSJ explicaron, tras la consulta de este medio, que las clases se dictarán de manera normal durante las próximas semanas, mientras se evalúa la evolución del reclamo a nivel nacional. “Si el Gobierno nacional sigue violando la Ley de Financiamiento Universitario y precarizando a la docencia volvemos a convocar a paro de actividades la semana del 27 de abril”, destacó Guadalupe Aguiar, secretaria general del gremio.

De esta manera, en caso de no surgir novedades que generen un cambio de conducta en los gremios docentes universitarios, la última semana de abril las aulas estarían vacías en las unidades académicas de la Universidad nacional de San Juan, como en el resto de las casas de altos estudios de todo el país.

Las medidas de fuerza de la docencia universitaria en todo el país se vienen sucediendo desde febrero de este año, con un mayor endurecimiento de las acciones a partir de mediado de marzo, cuando se dio inicio formal al ciclo lectivo actual. Los paros que alcanzaron semanas completas despertaron el malestar más que nada en padres de alumnos de institutos preuniversitarios, que vienen realizando reclamos de manera autoconvocada.

"El derecho a huelga es legítimo, pero nuestros hijos también tienen derecho a aprender", remarcaron días atrás los padres en una concentración realizada en las puertas de uno de los establecimientos, en una postura que busca poner en el centro la continuidad de las clases.

Pese al reclamo, los gremios están decididos a no dar el brazo a torcer, ante un Gobierno nacional que desde diciembre del 2023 viene haciendo oídos sordos a los reclamos de la comunidad universitaria de todo el país.