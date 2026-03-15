El cambio de Karina en Justicia impactó en la terna para el Juzgado Federal de San Juan: las versiones de la rosca entre Milei y el PJ

Es una frase remanida en este tipo de columnas. No hay nada nuevo bajo el Sol. En parte, aplica al proceso de designación del titular del Juzgado Federal N° 1 de San Juan -que tiene competencia electoral- tras la jubilación del peronista Miguel Ángel Gálvez. Ya pasaron cuatro años -desde el 2022- y todavía no hay una definición. Actualmente el subrogante es Leopoldo Rago Gallo, un magistrado con buena sintonía con la senadora nacional Patricia Bullrich. La terna está lista. Hay versiones alrededor del supuesto favorito y rumores sobre la posibilidad de voltear los nombres por la disconformidad que generan en La Libertad Avanza. ¿Se puede? Sí, por qué no. Es una chance remota.

El takeover de El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , sobre el Ministerio de Justicia de la Nación tuvo un impacto en la lectura sobre la terna al Juzgado Federal en la provincia. Sucedió lo mismo en todas las áreas del Poder Judicial nacional. El desembarco de Juan Bautista Mahiques significa un mayor poder de influencia de la hermana de Javier Milei en la designación de jueces y fiscales y en el control del sistema judicial.

El nuevo ministro tiene en sus manos una decisión clave: intervenir en la selección de más de 200 jueces y fiscales nacionales y federales, correspondientes a las vacantes actualmente abiertas. Se trata de un número que representa aproximadamente el 37% de los cargos, una proporción que, según distintas fuentes, coloca al sistema al borde de la parálisis operativa. El proceso ya está en marcha. El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó con los concursos y elevó ternas de candidatos —tres postulantes por cargo— al Poder Ejecutivo, que deberá elegir un nombre y remitir el pliego correspondiente al Senado para su aprobación.

Según publicó el diario La Nación, antes de dejar el cargo, el exministro Mariano Cúneo Libarona habría dejado una lista preliminar de posibles candidatos, acompañada de anotaciones y comentarios. Entre esos apuntes figuran referencias a las negociaciones políticas necesarias con senadores y gobernadores para conseguir mayorías simples que permitan convertir a los postulantes en magistrados.

En ese armado también participó el exviceministro Sebastián Amerio, quien había llegado al ministerio impulsado por Santiago Caputo. Sin embargo, tras su salida del cargo, esa nómina de aspirantes quedará sujeta a una nueva revisión bajo la conducción de Mahiques. Principalmente a través del nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, el viceministro Santiago Viola, abogado cercano al entorno de Karina.

Viola es hijo de la abogada Claudia Balbín y tuvo participación en causas judiciales resonantes. Fue defensor del empresario Lázaro Báez y en 2019 fue procesado por presunta instigación al falso testimonio de dos testigos que habían declarado que el juez Sebastián Casanello visitó la Quinta de Olivos junto a Cristina Fernández de Kirchner. Los testigos luego admitieron haber mentido y fueron condenados, mientras que Viola resultó finalmente sobreseído.

Para el Juzgado Federal N°1, el Consejo había armado una terna con los mejores después del examen de rigor. Está compuesta por dos sanjuaninos -Ezequiel Recio y Gema Guillén- y el mendocino Gonzalo Gassull. El primero es secretario en la Secretaría Civil I de la Justicia Federal, pero es más conocido por ser hijo del Gordo Recio, un operador judicial de fuste, que supo ocupar la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia. La segunda es defensora Pública en los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan. Y el tercero es el titular de la Oficina Judicial de Mendoza.

La rosca empieza por los nombres propios. Los protagonistas son los dos legisladores sanjuaninos que tienen vínculos de peso en la Nación: el diputado nacional José Peluc y el senador nacional Sergio Uñac. Un libertario cercano a Karina y un peronista de buenas migas con el juez Federal Ariel Lijo. El representante de Milei en San Juan no tiene favoritos. De hecho, en la previa a la renuncia de Cúneo Libarona, habló con el entonces ministro para que ponga la lupa en el juez con competencia electoral nacional. Los perfiles de Recio y Guillén no lo convencieron. En tanto, al mendocino no lo conoce. Los rumores indican que pidió la disolución de la terna. ¿Se puede?

Una terna elevada por el Consejo de la Magistratura puede ser dada de baja, devuelta o desestimada, principalmente por decisión del Poder Ejecutivo antes de enviar el pliego al Senado, o por el propio Consejo ante irregularidades en el concurso. Es una facultad de la Casa Rosada. El Presidente puede decidir no elegir a ninguno de los ternados y solicitar una nueva si considera que no cumplen con el perfil buscado.

Sería una movida temeraria, pero no sorpresiva. Pertenece al mundo de los hechos de La Libertad Avanza. Milei no tiene medias tintas. Si la persona de confianza en San Juan no está convencida de los tres nombres en carrera, existe la posibilidad -hoy por hoy sólo en términos especulativos- de darlos de baja. También puede ser una jugarreta de trascendidos que nunca ocurran. Los amagues judiciales son moneda corriente provengan del partido que sea. Sólo hay una certeza: la terna para San Juan, así como las de todo el país, está siendo revisada por Viola bajo la mirada de El Jefe.

En caso que la terna continúe viva -lo que es más probable-, hubo una charla informal entre Peluc y Uñac en la que el exgobernador lanzó la alternativa de proponer al mendocino Gassull. ¿Por qué el senador sugirió esa alternativa? Se desconocen las razones. Podría pensarse que el peronista impulsarío a Recio. Pero sus colaboradores dijeron que el hijo del Gordo, "no tiene chance". ¿Realidad o cortina de humo? Ciertamente el poder de fuego de Uñac bajó después de las elecciones porque ya no pertenece a la comisión de Acuerdos del Senado, que evalúa el nombre que envía el Ejecutivo.

Trascendió que el senador del PJ estuvo con Lijo recientemente. Sí, tuvo una cena con Lijo en la Ciudad de Buenos Aires. No, no fue un mano a mano imperdible. Había otros senadores como el tucumano Juan Manzur. Aparentemente no se tocó el tema de los Juzgados Federales -aunque cuesta creerlo- y estuvo más enfocado en la AFA. No puede ignorarse que el exgobernador tuvo y tiene un interés particular en la Justicia. Sin ir más lejos, en el plano local, tiene la idea de acercar posiciones con los representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Provincia, los justicialistas Raúl Acosta y Valeria Torres, pese a las desavenencias durante la elección del fiscal General, que decantó en Guillermo Baigorrí. ¿Por qué? Porque arrancó el proceso de designación de tres cargos: camarista laboral, fiscal de Cámara y asesor de Menores.