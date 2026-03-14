Un dirigente del riñón de Gioja advirtió que "quien atente contra la unidad, conspira contra el peronismo"

El presidente de la Junta Departamental del PJ en Rivadavia, Facundo Perrone , buscó bajar el tono a las tensiones internas del peronismo sanjuanino luego de la última reunión de dirigentes organizada por el sector que responde al senador nacional Sergio Uñac , a la que el espacio vinculado al tres veces gobernador José Luis Gioja no fue invitado.

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En una entrevista en el programa Data Fina -conducido por el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón- el dirigente giojista sostuvo que, pese a los movimientos internos, el peronismo provincial continúa “trabajando en un proceso de unidad, organización y solidaridad” con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

“Creo que quien atente contra la unidad del peronismo con vistas al 2027 está conspirando contra el peronismo”, afirmó Perrone. ¿Palo para Uñac por la cerrazón de las reuniones?

Consultado por la ausencia de su sector en los encuentros que viene realizando el uñaquismo, el dirigente relativizó el alcance político de esas convocatorias y evitó interpretarlas como una señal de ruptura. Según dijo, se trata de “reuniones de amigos” entre dirigentes que comparten vínculos personales y políticos.

“Son reuniones que se han gestado siempre. A veces uno es parte y a veces no, según los momentos”, explicó. De todos modos, consideró positivo que la dirigencia peronista mantenga espacios de diálogo, aunque advirtió que el objetivo central debe ser construir una alternativa para el próximo turno electoral.

Respecto de las candidaturas, Perrone evitó señalar un nombre para la gobernación y sostuvo que la definición deberá surgir de un proceso colectivo dentro del peronismo. “En política nunca podés decir ‘este sí y este no’. Hay dirigentes que tienen gestión y condiciones para ser candidatos”, afirmó.

El dirigente reconoció que figuras como Sergio Uñac o el diputado nacional Cristian Andino aparecen entre los nombres que se mencionan dentro del PJ, aunque insistió en que la prioridad es reconstruir un proyecto político para la provincia. “Hace tiempo que el peronismo dejó de tener un proyecto claro y hay que empezar a construir uno nuevo”, indicó.

En ese sentido, Perrone planteó que una eventual propuesta peronista para San Juan debería apoyarse en ejes estratégicos como la minería, el manejo del agua, la recuperación de la agroindustria y el desarrollo del turismo. “El desafío es volver a interpelar a la sociedad con un proyecto provincial”, sostuvo.

Durante la entrevista también se refirió a la interna del peronismo nacional entre sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Perrone evitó tomar posición tajante y dijo esperar que esas diferencias se resuelvan “en un marco de diálogo y unidad”.

De todos modos, destacó el rol de Kicillof en el escenario actual y consideró que el mandatario bonaerense es hoy uno de los dirigentes con proyección nacional dentro del espacio.

Finalmente, el dirigente peronista opinó sobre el impacto del gobierno de Javier Milei en el sistema político y consideró que su llegada al poder abrió debates que, según su visión, ya estaban saldados. “Un presidente como Milei vuelve a poner en discusión cosas que ya estaban resueltas”, afirmó.