Tras el viaje a Nueva York, Manuel Adorni aseguró: "Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se refirió en las últimas horas a la polémica que generó la presencia de su pareja en el avión presidencial que trasladó a la delegación oficial que participó en Estados Unidos de un evento con importantes empresarios. “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”, aseguró el funcionario.

En una entrevista que concedió a Forbes Argentinaen la sede del consulado en Nueva York , Adorni explicó que Bettina Angeletti, su pareja, fue invitada por la Presidencia de la Nación y afirmó que su viaje no generó gastos para el Estado. Se trata de un tema que generó intenso debate público y una serie de pedidos de informes de la oposición en el Congreso, en medio de un clima de alta polarización política.

“ Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar ”, planteó el Jefe de Gabinete. Además, sostuvo que toda la polémica lo llevó a atravesar “el momento más difícil” de su carrera política, tanto por el impacto familiar como por la repercusión mediática.

Durante la semana, diversas publicaciones periodísticas hicieron hincapié en la difusión de imágenes de la pareja durante actividades oficiales en Nueva York y, además, de un vuelo privado que Adorni realizó hacia Punta del Este durante el feriado de carnaval. El funcionario defendió la legalidad de ambos viajes y aseguró que pagó personalmente su pasaje en el vuelo privado. Además, sostuvo que su relación con Marcelo Grandio, el organizador del viaje, es de larga data y no está vinculada a su actual cargo.

El caso cobró relevancia ante la vigencia de la Ley 25.188 de ética en el Ejercicio Público , que restringe los beneficios para funcionarios. Legisladores de la oposición, como Esteban Paulón y Germán Martínez , solicitaron explicaciones sobre los gastos y el cumplimiento de las normas de transparencia.

Adorni también admitió que fue un error la utilización del término “deslomarse” cuando intentó explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial. “Te genera angustia y bronca que uno hace las cosas bien, te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender. Sí, se da lo de las varas que decís, pero no importa la magnitud: lo que está mal, está mal. Y yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, dijo.

“Cuando dije la palabra “deslomado” generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo acá. Jamás tuvo en mi mente la mala intención", añadió.

La justificación del entorno presidencial

En todo este marco, tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al igual que los principales funcionarios, salieron a respaldar a Adorni. “No es grato, es absolutamente ingrato por lo injusto”, sostuvo, y amplió: “De la equivocación se aprende”.

“Hablé con todo el gabinete. Hablé mucho con el presidente y hablé muchísimo con Karina. Ellos tal vez entienden mejor que yo todo esto, el juego de los ataques y de la perversión, porque ellos lo vivieron incluso mucho antes de ser presidente”, sostuvo.

La viralización de las imágenes

Respecto a la filtración del video en el que se lo ve abordando el vuelo en avión privado a Punta del Este, el funcionario dijo que existe “un sinfín de operaciones, una tras otra, que buscan dañarme a mí“. Atribuyó el episodio a una maniobra más amplia, al sostener: “Pero en ese caso, seré un personaje secundario, seguramente en pos de dañar al Presidente o a Karina Milei o al gobierno en su conjunto. Fue todo premeditado”.

El funcionario se refirió al momento en que se difundieron las imágenes: “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay”.

En medio de la controversia, Adorni calificó el episodio como parte de prácticas políticas que rechaza. “Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, afirmó, marcando distancia con los sectores a los que responsabiliza por la difusión del video.

El foco en la Argentina Week

Fue el propio Adorni quien tuvo a su cargo el cierre del Argentina Week que se desarrolló esta semana en Nueva York, y en su discurso de 6 minutos, también hizo referencia al tema: “Este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo. No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo. Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos".