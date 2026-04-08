El kirchnerismo abrió un nuevo frente interno por los intendentes con una movida que se planteó en San Juan

La interna del peronismo suma un nuevo capítulo, esta vez con epicentro inesperado en San Juan . Sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner comenzaron a delinear una estrategia para disputar la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM), hoy encabezada por Fernando Espinoza , en una jugada que reaviva tensiones con el armado de Axel Kicillof.

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El planteo no surgió en territorio bonaerense, sino en una visita a San Juan del intendente de Lanús y referente de La Cámpora, Julián Álvarez, quien puso sobre la mesa la discusión durante una entrevista política. Su intervención desató una nueva ola de especulaciones en torno al control de una estructura clave para los intendentes de todo el país.

“Antes de las internas y de analizar candidaturas presidenciales hay otras herramientas que se van a discutir, como por ejemplo, ahora en julio, la Federación Argentina de Municipios”, advirtió Álvarez, marcando el tono de una disputa que hasta ahora no figuraba en el radar del kicillofismo.

La Federación Argentina de Municipios se convirtió en los últimos años en una herramienta de peso para los intendentes, especialmente frente al ajuste de recursos nacionales. Desde allí se articulan reclamos por obras paralizadas y financiamiento, lo que le otorga un rol político y territorial clave.

En ese marco, el kirchnerismo busca capitalizar la estructura para reforzar su posicionamiento interno. “Sí, vamos a discutir la conducción de la FAM”, confirmaron fuentes del espacio, dejando en claro que la intención de disputar el liderazgo es concreta, aunque todavía sin una hoja de ruta definida.

El dato político no menor es que la chispa de esta nueva interna se encendió en San Juan, donde Álvarez desembarcó junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados. Ambos mantuvieron encuentros con el jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga.

La elección del territorio sanjuanino para instalar el debate no pasó desapercibida: se trata de una provincia donde el peronismo busca reordenarse y donde los vínculos con intendentes del conurbano bonaerense comienzan a jugar un rol cada vez más visible.

Del otro lado, en el entorno de Kicillof admiten que la discusión los tomó por sorpresa. Dirigentes cercanos al gobernador reconocieron que no tenían en agenda la renovación de autoridades de la FAM, prevista para julio, ni tampoco un debate interno sobre ese punto.

Incluso, desde ese sector deslizan críticas hacia La Cámpora por sostener un clima permanente de disputa interna. “Viven en un cierre de listas eterno”, ironizó un funcionario bonaerense.1