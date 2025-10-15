El libertario Peluc se desmarcó del reclamo por las zonas frías Mientras la Legislatura provincial avanza en una sesión especial para defender el beneficio que alcanza a 122.000 usuarios sanjuaninos, el diputado anunció que no apoyará el pedido y respaldó la postura del Gobierno nacional.

El debate por la continuidad del régimen de zonas frías generó un chispazo en San Juan. El lunes, legisladores nacionales y provinciales se reunieron en la Cámara de Diputados local para buscar consenso y emitir una declaración de interés que evite la eliminación del subsidio que abarata la tarifa de gas en la provincia. Incluso habrá una sesión especial el jueves para tratar la resolución conjunta.

El encuentro reunió al vicegobernador Fabián Martín con los legisladores nacionales Walberto Allende (Unión por la Patria) y Nancy Picón (Producción y Trabajo), junto a los jefes de bloques de la Legislatura provincia, que coincidieron en la necesidad de sostener el beneficio para 122.000 usuarios sanjuaninos. Sin embargo, una voz disonante emergió desde La Libertad Avanza: el diputado nacional José Peluc decidió insistir con el proyecto de Presupuesto 2026 del presidente Javier Milei.

En declaraciones a Canal 13 San Juan, Peluc fue categórico: “No me invitaron a la reunión y tampoco me sorprende que el peronismo y el orreguismo trabajen juntos, porque lo hacen en muchos temas”. El legislador confirmó que no respaldará la iniciativa provincial y remarcó que su posición se enmarca en la línea del Ejecutivo nacional.

“A nivel nacional no vamos a acompañar la propuesta para continuar con el subsidio de Zona Fría. Este régimen originalmente se pensó para la Antártida, donde verdaderamente hace frío. Con el proyecto que impulsó Máximo Kirchner se pasó de 850.000 beneficiarios a cuatro millones. Fue una decisión política, no técnica”, expresó.

Peluc también cuestionó la lógica climática del beneficio en una provincia como San Juan: “Más que Zona Fría, deberíamos hablar de zonas calientes. El verano es muy duro y habría que pensar en otro tipo de ayuda”.

El diputado apuntó, además, al impacto fiscal que genera la medida: “No me parece justo que se subsidien zonas que no son tan frías como las del sur. Córdoba, Salta o parte de San Juan no tienen los fríos de la Patagonia. Y ese subsidio se paga con un impuesto incluido en todas las boletas del gas”.