    • 18 de marzo de 2026 - 20:53

    El líder de la CGT San Juan, en el operativo clamor por Dante Gebel 2027: el video desde adentro del acto

    El jefe de la central obrera sanjuanina, Eduardo Cabello, estuvo en el microestadio de Lanús. El potencial candidato a presidente no asistió, pero permitió el uso de su imagen y nombre.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    El gebelismo dio este miércoles su primer paso de alcance federal con un acto que terminó de consolidar su armado político de cara a 2027. El microestadio de Microestadio de Lanús reunió a unas 2.000 personas en una puesta en escena que buscó demostrar volumen territorial y músculo organizativo, aun con la ausencia del protagonista central: Dante Gebel.

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    El pastor e influencer, señalado por sus seguidores como potencial candidato presidencial, no participó del evento porque se encuentra en Guatemala, donde inició su gira internacional “Presidante”, con localidades agotadas. El tour —que lo mantendrá fuera del país hasta noviembre— incluye 30 fechas en 15 países, sin escalas en la Argentina. Sin embargo, habilitó el uso de su nombre e imagen, lo que fue suficiente para que el espacio avanzara con el operativo clamor.

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    Entre los presentes se destacó el sanjuanino Eduardo Cabello, secretario general de la CGT local, pastor evangélico y diputado provincial del PJ. Cabello ocupó un lugar dentro de la representación de la región Cuyo y volvió a ratificar su alineamiento temprano con el proyecto. Su figura aparece como una de las piezas clave para territorializar el gebelismo en San Juan, donde incluso dejó trascender la posibilidad de lanzar un monobloque en la Legislatura provincial.

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    El acto funcionó como vidriera del espacio Consolidación Argentina, la estructura creada a fines de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires que impulsa la candidatura de Gebel. El armado está comandado por Juan Pablo Brey, titular de Aeronavegantes, junto a otros referentes que trabajan en el diseño federal del proyecto.

    Según explicaron desde la organización, el objetivo inmediato es consolidar siete mesas regionales —Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo— y alcanzar presencia en los 24 distritos antes de fin de año. La lógica es clara: construir primero la estructura política y, después, presionar al pastor para que dé el salto definitivo.

    El vínculo con Gebel se sostiene, entre otros, a través de Daniel Darling, CEO de la River Church y figura cercana tanto al pastor como a los armadores sindicales. Desde ese círculo admiten que el objetivo es “convencerlo”, mientras el propio Gebel mantiene el hermetismo y evita cualquier definición pública sobre una eventual candidatura.

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