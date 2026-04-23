El "modelo ideal" de Fabián Martín para el 2027

Este jueves, el vicegobernador Fabián Martín puso en primer plano la discusión sobre la reforma integral del sistema electoral sanjuanino y dejó definiciones de peso sobre alianzas y el rumbo hacia 2027.

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El rivadaviense sostuvo que la provincia necesita “un régimen electoral cómodo para la gente y no cómodo para la política” e informó que ese será el eje central de la agenda legislativa en los próximos meses.

La hoja de ruta oficial, explicó, ya tiene un punto de partida concreto: el proyecto enviado por el Ejecutivo para eliminar el SIPAD —conocido como ley de lemas— y modificar el esquema de internas partidarias.

“Contempla dos puntos, dos artículos. El primero habla sobre la eliminación del SIPAD o este comúnmente denominado ley de lemas, que creo que en esto hay unanimidad de criterio de eliminar un sistema electoral que no es el propicio. Es realmente un sistema electoral tramposo, porque yo voto a Juan, pero si Juan no gana, esos votos van a parar directamente a Pedro”, dijo en Informadísimos de Radio Colón.

En paralelo, defendió la idea de que las internas se definan dentro de cada fuerza política y dejen de ser obligatorias para el electorado. “Que la gente que no quiera participar de una interna no esté obligada a ir a votar”, sintetizó, en línea con el planteo del gobernador Marcelo Orrego de diseñar reglas “beneficiosas para las próximas generaciones”.

A ese esquema, Martín sumó un tercer componente que considera clave: la implementación de la boleta única papel. “Lo vemos mucho más transparente, mucho más económico y mucho más amigable con el medio ambiente”, argumentó, al tiempo que aclaró que se trata de un instrumento de votación y no de un sistema en sí mismo.

El “modelo ideal” de sistema electoral

Consultado directamente sobre cuál sería, a su criterio, el sistema más adecuado para San Juan, el vicegobernador fue preciso: “Para mí sería, en términos generales, un sistema donde las internas partidarias se realicen dentro de cada sector político y donde lleguen a las elecciones generales ya directamente los candidatos para que la ciudadanía vaya y vote con boleta única papel”.

Esa definición resume la arquitectura que impulsa el oficialismo: eliminación de lemas, internas no obligatorias y boleta única como mecanismo de votación. Según Martín, hay consenso mayoritario en la Legislatura y el objetivo es sancionar los cambios “en algunas sesiones más, en un par de meses”, para que las nuevas reglas estén claras de cara al próximo calendario electoral.

Minería y proveedores: la otra urgencia

Aunque el foco estuvo puesto en lo electoral, Martín también marcó como prioridad una nueva ley de proveedores mineros. El objetivo es fortalecer el entramado local y dar previsibilidad al sector: “Creemos que es conveniente hacerle agregados, siempre dándole preponderancia a los trabajadores y a las empresas sanjuaninas”.

Según indicó, el borrador está “prácticamente listo” y será enviado en breve por el Ejecutivo, tras un proceso de consulta con cámaras empresarias y organismos técnicos.

Un frente anti K para no dividir el voto

En el plano político, el vicegobernador insistió con una idea que viene repitiendo en distintos ámbitos: la necesidad de construir un frente amplio que evite la fragmentación del voto no peronista. Aunque mencionó a La Libertad Avanza como actor relevante, aclaró que su propuesta es más abarcativa.

“Yo no me refiero solamente a la Libertad Avanza, me refiero a poder consensuar y armar un frente con la mayor parte del sector no peronista, no kirchnerista”, explicó.

El argumento central es electoral: la dispersión de votos favorece al justicialismo. “El voto peronista no se divide, y el sector no justicialista lo hacemos la mayoría de las veces desunido. Entonces ahí perdemos competitividad”, advirtió. Y reforzó la idea con una meta clara: “Lo ideal sería que polaricemos directamente en contra del justicialismo local”.

No obstante, reconoció que un acuerdo de ese tipo depende de múltiples voluntades. “Para armar un frente electoral tienen que tener la misma intencionalidad los demás sectores”, señaló, en referencia a las resistencias dentro de la propia oposición.

El 2027 de un soldado del proyecto

Sobre su futuro político, Martín evitó anticipar candidaturas y se alineó detrás del proyecto oficialista. “No lo he pensado. Voy a estar donde mi gobernador y donde el sector político al que pertenezco lo crea más conveniente”, afirmó. Martín podría repetir como candidato a vice o retornar a Rivadavia.

En ese sentido, relativizó los nombres y puso el acento en la continuidad del modelo productivo que impulsa la gestión de Orrego, basado en atraer inversiones en minería, agroindustria y energías renovables. “Lo importante es el proyecto, que lleguen inversiones y que haya políticas de Estado perdurables”, concluyó.