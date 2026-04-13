El peronismo presentó en el Congreso una iniciativa para asegurar la continuidad de tratamientos en Incluir Salud

El peronismo presentó un proyecto de resolución en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la adopción de medidas urgentes para normalizar el funcionamiento del Programa Federal “Incluir Salud”, una herramienta clave para garantizar la cobertura médico-asistencial de personas con discapacidad en todo el país.

Los peronistas sanjuaninos Andino y Chica no dieron quorum, pero al oficialismo le alcanzó el número para poder empezar a debatir la Ley de Glaciares

La iniciativa, impulsada por el sanjuanino Cristian Andino, pone el foco en la situación que atraviesa el sistema, marcada por demoras en los pagos a prestadores, desactualización de aranceles y dificultades en el acceso a servicios esenciales. Este escenario ha generado complicaciones en la continuidad de tratamientos, provisión de medicamentos, prestaciones de rehabilitación y acceso al transporte para pacientes.

- La regularización de los pagos adeudados a prestadores.

- La actualización de los valores prestacionales acorde a los costos del sistema de salud.

- La garantía de continuidad, calidad y accesibilidad de las prestaciones.

- El fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento, autorización y auditoría.

- La mejora en los canales de comunicación con beneficiarios y prestadores.

- Y una mayor articulación entre Nación y provincias.

El legislador destacó además que el Programa “Incluir Salud” resulta esencial para aquellas personas que no cuentan con cobertura de obra social y dependen exclusivamente de este sistema para acceder a prestaciones de salud. En muchos casos, se trata de tratamientos, medicamentos y servicios de alto costo que serían imposibles de afrontar de manera particular, lo que vuelve indispensable el correcto funcionamiento del programa para garantizar su calidad de vida.

El proyecto fue acompañado por diputadas y diputados del bloque Unión por la Patria: Jorge Chica, Juan Marino, Ana Ianni, Pablo Todero, Hilda Aguirre, Ariel Rauschenberger, Martín Aveiro, Roxana Monzón, Gabriela Pedrali, Lorena Pokoik, Jorge Araujo y José Gómez, quienes respaldaron la iniciativa y la necesidad de avanzar en soluciones que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones de salud para las personas con discapacidad.