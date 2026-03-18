    • 18 de marzo de 2026 - 08:04

    El plenario de UDAP, a favor de la última oferta salarial del Gobierno de San Juan

    La decisión del gremio docente mayoritario marca un punto clave en la negociación paritaria y deja al Gobierno a un paso de cerrar el acuerdo salarial.

    UDAP.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras una extensa jornada de debate, el plenario de delegados de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió aceptar por mayoría la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan, en un movimiento clave que encamina la resolución del conflicto en el sector educativo.

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    La votación fue contundente: 30 de los 44 delegados presentes respaldaron la iniciativa oficial, mientras que 14 se manifestaron en contra. De esta manera, el gremio mayoritario dentro del ámbito docente definió una postura que resulta determinante en la negociación paritaria.

    La decisión será formalizada este miércoles a las 14 en la mesa de negociación, donde UDAP contará con tres votos. En caso de ratificarse, y considerando su peso relativo frente al resto de los sindicatos, la propuesta del Ejecutivo quedaría aprobada.

    El panorama, sin embargo, no es uniforme. La Unión Docentes Argentinos (UDA) ya adelantó su rechazo, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definirá su posición horas antes del encuentro paritario. En este contexto, la postura de UDAP aparece como decisiva para inclinar la balanza.

    La propuesta salarial del Gobierno de San Juan a los docentes

    La oferta del Gobierno combina sumas fijas, mejoras en adicionales y actualizaciones salariales atadas a la inflación. Entre los puntos destacados figura una suma mensual de $100.000, no remunerativa y no bonificable, destinada a una amplia franja de cargos docentes. Para quienes se desempeñan en jornada extendida, el monto será de $50.000.

    Además, se dispuso un incremento del 5% en el adicional por “Radio” para zonas alejadas (4, 5, 6 y 7), atendiendo a un reclamo histórico del sector. También se prevé un fortalecimiento del nomenclador docente con una suba de puntos en mayo.

    En el corto plazo, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario de $120.000 en abril, por única vez, mientras que el salario básico continuará actualizándose por índice, con subas escalonadas del 5% en marzo, 2% en mayo y 3% en junio.

    Asimismo, se mantendrá una cláusula de revisión en junio, lo que permitirá reabrir la discusión salarial en función de la evolución de la inflación.

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