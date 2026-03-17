Uno de los gremios docentes rechazó la propuesta salarial del Gobierno por considerarla "regresiva"

Uno de los gremios docentes con representación en la provincia fijó postura frente a la última oferta salarial presentada por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria. Se trata de la Unión Docentes Argentinos ( UDA ), que comunicó oficialmente el rechazo a la propuesta tras un análisis interno, al considerarla “no equitativa y regresiva respecto de la jerarquización de la carrera docente”.

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A través de un documento difundido entre afiliados y la comunidad educativa, la organización sindical cuestionó principalmente la composición de los incrementos ofrecidos, así como los criterios de actualización salarial planteados por el Ejecutivo provincial.

En ese sentido, UDA objetó el carácter de las sumas anunciadas —$100.000 y $50.000— al señalar que están previstas como montos fijos “por fuera del básico” . Desde el gremio sostienen que esta modalidad perjudica a los trabajadores porque no impacta en el aguinaldo ni en las jubilaciones, además de desvirtuar la estructura de la pirámide salarial. Por ello, exigieron que dichas sumas pasen a ser remunerativas.

Otro de los puntos centrales del rechazo se vincula con la cláusula de revisión. UDA cuestionó que el mecanismo esté condicionado a la recaudación provincial y reclamó que se establezca exclusivamente en función de los índices inflacionarios previstos para 2026 . “El salario no puede depender de variables ajenas al poder adquisitivo de los trabajadores”, remarcaron.

Asimismo, el gremio advirtió sobre la necesidad de que cualquier recomposición salarial contemple a la totalidad del sistema educativo. En ese marco, insistieron en que la propuesta debe abarcar todos los cargos del nomenclador y las horas cátedra, evitando exclusiones que generen desigualdades dentro del sector.

De cara a la próxima reunión paritaria, prevista para este miércoles, UDA anticipó que presentará una contrapropuesta que recoge estos planteos. Desde la conducción sindical subrayaron que el objetivo es avanzar hacia una mejora que garantice condiciones salariales acordes al contexto económico.

En línea con esa postura, remarcaron que no convalidarán acuerdos que ubiquen los ingresos docentes por debajo de la línea de pobreza, fijando así un límite en la negociación que se reanudará en las próximas horas.

La oferta salarial del Gobierno

La propuesta fue presentada durante la octava sesión de la primera reunión paritaria del 2026, encabezada por autoridades del Gobierno de San Juan, entre ellas el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

El ofrecimiento contempla una serie de incrementos salariales y adicionales distribuidos entre marzo y junio. Para marzo, se estableció un aumento del 5% en el valor índice, tomando como base diciembre de 2025, junto con incrementos de 6 puntos en los códigos A01 y E60 del nomenclador docente. Además, se dispuso el pago de una suma mensual de $100.000 no remunerativa y no bonificable para un amplio grupo de cargos docentes, y de $50.000 para el cargo de maestro de grado de jornada extendida.

También se incluyeron mejoras en la bonificación por radio, con subas en los porcentajes correspondientes a las categorías 4, 5, 6 y 7.

En abril, el Ejecutivo ofreció un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo y no bonificable, a pagarse el 15 de ese mes. En tanto, para mayo se propuso un incremento del 2% en el valor índice y una suba de 4 puntos en el código A01. Para junio, el aumento previsto es del 3%, junto con la implementación de una cláusula de revisión sujeta a la evolución de la economía provincial.

Asimismo, el Gobierno planteó comenzar a trabajar durante el segundo semestre en el análisis de la situación de los departamentos de Jáchal y Caucete en relación al radio docente.