Orrego defendió la oferta salarial que le trasladaron a los gremios: "Mi compromiso es con los docentes"

En una jornada marcada por la creciente tensión entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes ( UDAP , UDA y AMET ), el gobernador Marcelo Orrego salió a respaldar la última propuesta salarial presentada en paritarias. En rueda de prensa, el primer mandatario apeló al orden fiscal y al "legado sarmientino", el mandatario buscó bajar los decibeles del conflicto, aunque sin retroceder en la postura oficial de garantizar la presencialidad en las aulas.

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La declaración de Orrego llega en un momento crítico: apenas horas después de que los representantes legales de los tres sindicatos docentes presentaran una impugnación formal ante la Subsecretaría de Trabajo . Los gremios rechazan la medida que limita el ejercicio del derecho a huelga en el sector educativo, considerándola una vulneración de derechos constitucionales.

Pese al frente judicial-administrativo abierto por los sindicatos, Orrego se mostró firme en la defensa de los números. "Ayer hemos hecho otra vez una propuesta superadora, donde ningún docente de grado va a cobrar menos y tendrán un incremento de 150.000 pesos", afirmó el Gobernador.

Para el Ejecutivo, el punto clave es el sostenimiento del poder adquisitivo. Orrego enfatizó que, al computar los diversos ítems de la grilla salarial, la oferta "va por encima de la inflación", un esfuerzo que calificó como "fundamental" para fijar criterios sobre la importancia de la educación en San Juan.

"San Juan es la tercera provincia en el podio de las que mejor están en orden fiscal. Es un esfuerzo que vale la pena", señaló el mandatario. "San Juan es la tercera provincia en el podio de las que mejor están en orden fiscal. Es un esfuerzo que vale la pena", señaló el mandatario.

El "esfuerzo" tras la quita de fondos nacionales

El Gobernador recordó que su gestión debió absorber costos tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Conectividad por parte del Gobierno Nacional. "Sin titubear, fuimos y lo suplimos porque sabemos las necesidades de los docentes", expresó, separando su "profunda admiración" por los maestros de la relación tirante con las cúpulas gremiales.

Además de lo salarial, Orrego enumeró los pilares que, según su visión, complementan la política educativa:

Plan de Alfabetización "Comprendo y Aprendo": Mejora de índices en lengua y matemática.

Digitalización: Continuidad del programa Domingo Faustino Sarmiento con entrega de computadoras.

Boleto Educativo Gratuito: Una política que calificó como "transversal" para eliminar la barrera económica de las familias.

Equilibrio fiscal y social

Sobre el cierre de su mensaje, el titular del Ejecutivo sanjuanino apeló a la cautela financiera, recordando que cualquier movimiento salarial impacta no solo en los 20.000 docentes, sino en el universo de 50.000 empleados públicos de la provincia.

"San Juan es de las pocas jurisdicciones donde no se han cerrado empresas, sino que han crecido", destacó, contrastando la realidad local con el escenario nacional. Con la impugnación de los gremios sobre la mesa de la Subsecretaría de Trabajo, el Gobernador apostó a una salida conciliadora pero bajo sus propios términos: "Trabajando de manera conjunta y unida vamos a encontrar un futuro provisorio".