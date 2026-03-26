El primereo de Uñac, el cortejo a Andino expuesto en TV y el contrapeso (inevitable) de Gioja con Kicillof

Los dos accionistas mayoritarios del Partido Justicialista de San Juan trasladaron la interna local a la Nación. El senador Sergio Uñac juega con un armado que tiene un alineamiento a La Cámpora y que planea contener al peronismo "silvestre", exgobernadores y parlamentarios con experiencia en gestión que provengan del interior del país. La contrapartida es el tres veces gobernador José Luis Gioja . El Flaco es pro Kicillof desde el minuto uno, aunque mantuvo las formas durante el proceso de Cristina presidenta del PJ. En tanto, el diputado nacional Cristian Andino ¿sufrió? el cortejo de un grupo de legisladores del supuesto "peronismo federal" no kirchnerista. ¿Dónde juega?

El miércoles, después del fin de semana XL, Uñac hizo el primer movimiento en serio en el seno de la estructura justicialista. Pidió formalmente que haya internas abiertas para la selección del candidato a presidente del peronismo para el 2027. Es una movida de aparente desinterés. En el entorno del exgobernador dijeron que no es un lanzamiento de campaña e hicieron hincapié en que no se mandó solo. "Tiene acuerdo con casi todos los sectores en ese tema", expresaron.

El motor, de acuerdo al razonamiento de los colaboradores del senador, es primerear la discusión. Sobre todo porque existen versiones de la eliminación de las PASO y un adelantamiento de las elecciones nacionales. Es una idea que la dirigencia de La Libertad Avanza contempla y que DIARIO DE CUYO reflejó en una nota de febrero. El movimiento en el calendario electoral afectaría las intenciones de los gobernadores -dialoguistas y opositores- de desdoblar los comicios. San Juan sería un caso: a las urnas en abril o mayo. Entonces, Uñac quiere tener el candidato en septiembre u octubre con una interna al estilo Menem-Cafiero.

Hay que poner la lupa en el armado del senador sanjuanino: Primero la Patria. Es una agrupación de tinte federal que tiene terminales en el peronismo old school y en el kirchnerismo duro. Es una síntensis compleja que nació al calor de la decisión de Cristina de contener a los incontenibles, de ahí el calificativo de "silvestres". Es un grupo heterogéneo de peronismo provinciales que tuvieron épocas de triunfos y que ahora persiguen el retorno al territorio. El operador que incluyó a Uñac en la organización es el exministro de Justicia de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez. Hay nombres conocidos: el salteño Juan Manuel Urtubey, el ambista Nicolás Trotta.

Primero la Patria -el nombre es el mismo que usó Cristina en la lista única por PJ nacional- tiene como punto de conexión con el kirchnerismo al senador Eduardo Wado De Pedro y no discute con el diputado Máximo Kirchner, pese a las dudas que genera el hijo de la expresidenta en las provincias por la sectarización que instaló La Cámpora. El ejemplo del mal ejercicio del poder de la organización K es Mendoza, donde el peronismo quedó relegado bajo la conducción de la senadora Fernández Sagasti. Y que en las últimas elecciones de concejales compitó en soledad porque los intendentes optaron por no sellar un acuerdo conjunto.

No es descabellado pensar, entonces, que Uñac tiene diálogo con el entorno de Cristina y también de los exgobernadores justicialistas como el tucumano Juan Manzur. Ergo existe la chance que la presentación formal ante el Consejo Nacional para la realización de internas partidarias tenga el OK de los dos sectores. No obstante, en San Juan hay dudas sobre la legitimidad nacional del exgobernador. El primero en relativizar la fuerza o la capacidad de diálogo de Uñac es el tres veces gobenador Gioja. El Flaco sostuvo reuniones con su mesa chica y les expresó que el pedido "es un poco de humo". Para el exmandatario provincial todo es una movida por la candidatura presidencial. Una jugada individual.

Gioja deplora la intensidad de Uñac en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Cuestiona el protagonismo del rival en las entrevistas y también en supuestas "operaciones" en medios locales. El modus operandi, de acuerdo al razonamiento del Flaco, es enviar los links de notas periodísticas que lo posicionan como el jefe del justicialismo sanjuanino. Eso habría motivado las reuniones de lechón y asado con los intendentes y los legisladores nacionales. Es una manera de hacer bulla para apuntalar el posicionamiento de cara las elecciones 2027. Naturalmente, hay una interpretación sobre la "aventura" de Uñac: mueve en Nación, piensa en San Juan. Para el giojismo hay una intención tácita de retornar al juego provincial a última hora. Otros, los menos, dicen que será "el jefe de campaña" de Cristian Andino.

En la cuestión nacional Gioja tiene claro que el candidato es el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El bonaerense no puede repetir en la provincia y tiene -hasta forzosamente- que pegar el salto para conquistar la Casa Rosada, tenga buenos o malos resultados. Kicillof tiene virtudes y defectos. El principal problema es la K en el apellido y el pasado como ministro de Economía -justamente- de la segunda gestión de Cristina. Pero también es el único con peso territorial específico, ganas y fondos para encarar una campaña. Sólo su exjefa puede hacerle la vida fácil o difícil. Si la expresidenta mantiene la interna y desequilibra en favor de Máximo, Kicillof pasará dolores de cabeza recurrentes camino al 2027. Sea como sea, Gioja banca al gobernador y, de ser necesario, bajará el sello del Movimiento Derecho al Futuro a San Juan.

Internatanto hay entretenimiento: show para divertirse. La televisión nacional, específicamente el periodista Carlos Pagni en Odisea Argentina por La Nación plus, posicionó al diputado nacional Andino como parte de un reciente grupo de legisladores con ganas de entrar en la discusión por la candidatura a la presidencia. La flamente conformación se llama Alternativa Argentina -no es muy novedoso el nombre- y tiene como alfiles a Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Kelly Olmos. La última visitó San Juan hace dos semanas para una charla en Rawson. Sorprendió que el prestigioso analista incorporase al sanjuanino Andino como parte. "Son diputados nacionales que pueden ser candidatos a gobernador en sus provincias", dijo Pagni. Entre otros, aparecen: Emir Félix (Mendoza), Ernesto Ali (San Luis), Guillermo Snopek (Jujuy) y Sergio Oche (Chaco).

Todos son o fueron del arco de Kicillof. ¿Pero Andino no es Uñac? Aparentemente, hay un cortejo lento hacia Andino con la esperanza que engrose el grupo de legisladores. Sin embargo, el exintendente de San Martín no tiene en vistas cambiar de bando. El día anterior a la emisión televisiva, había estado reunido con el senador de Primero la Patria. Desde el entorno del sanmartiniano usaron una expresión muy sanjuanina: "El Cristian está a huevo con Uñac en Nación". Atenti a la aclaración final: en Nación. ¿Y en San Juan? Bueno, la lealtad está vigente al menos hasta la previa del 2027.