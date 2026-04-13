    • 13 de abril de 2026 - 17:59

    El secretario del bloque del PJ en Caucete denunció públicamente al presidente del Concejo por maltrato

    El dirigente del MUP, Carlos Sánchez, usó las redes sociales para apuntar contra el titular del Deliberante, Franco Buffagni. "Sufrí humillación pública", escribió.

    Tercero, de izquierda a derecha. Franco Buffagni.-

    Tercero, de izquierda a derecha. Franco Buffagni.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes, el dirigente del Movimiento de Unidad Popular (MUP) y secretario del bloque Justicialista en el Concejo Deliberante de Caucete, Carlos Sánchez, denunció públicamente -vía redes sociales- al presidente del cuerpo deliberativo, el peronista disidente Franco Buffagni.

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    El escrito de Sánchez, de vínculo directo con la intendenta Romina Rosas, está enmarcado en la interna de los sectores del Partido Justicialista en el departamento. Mientras el secretario del bloque es un alfil de la jefa comunal, el titular del Concejo pertenece a las filas de la peronista opositora Sonia Recabarren, que buscó la conducción municipal en el 2023.

    Sánchez se sumó a los funcionarios y empleados que hicieron cuestionamientos a la tensión en el Deliberante. La secretaria del bloque Cambia San Juan, Cristina García, por ejemplo, denunció formalmente en la UFI Delitos Especiales a los ediles Ramiro Fernández y Emanuel Castro por presunta extorsión para la entrega de una parte del sueldo.

    Ahora, el "rosista" hizo un descargo en redes sobre el supuesto comportamiento de Buffagni. "Escribo esto con una mezcla de impotencia y dolor, mientras cumplía mi tarea como secretario de bloque en una reunión clave, sufrí un trato agraviante y una humillación pública que nunca imaginé vivir", redactó.

    Asimismo, señaló: "Frente a la Intendenta, concejales, el secretario de Hacienda y grupo de asesores, el señor Buffagni me intentó censurar con órdenes arbitrarias y términos despectivos solo por hacer mi trabajo. Sentir ese desprecio y el intento de pisotear mi dignidad frente a todos es algo que no le deseo a nadie".

    El peronismo afín a Rosas salió a bancar a Sánchez. La líder de Amas de Casa del País, Laura Vera, respaldó al dirigente del MUP: "Repudio total a la inconducta del presidente del Concejo. Toda la solidaridad con vos y con la comunidad de Caucete que nos informa sobre el destrato de Buffagni".

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