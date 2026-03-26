    • 26 de marzo de 2026 - 12:02

    En la Legislatura conformaron las comisiones para la apertura de sesiones con la presencia de Marcelo Orrego

    El inicio de sesiones será el próximo miércoles 1 de abril.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En cumplimiento con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, se celebró la Sesión Preparatoria encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo. En la ocasión, los legisladores designaron a los miembros de las comisiones de Exterior e Interior, responsables de recibir y acompañar al gobernador Marcelo Orrego en su llegada al recinto para pronunciar el Mensaje Anual, en el marco de la apertura de sesiones del período ordinario 2026, prevista para el próximo miércoles 1 de abril a las 9 horas.

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    Comisión de Exterior

    La Comisión de Exterior quedó conformada por los legisladores Marcela Montaña, María Lascano, Andrés Castro, Miguel Atampiz, Miguel Vega, Marisa López, Emilio Escudero y Fernanda Paredes. De acuerdo con el artículo 117 del Reglamento Interno, esta comisión está integrada por ocho diputados designados en plenario por mayoría simple de votos. Su principal función será acompañar al gobernador hasta el ingreso del edificio de la Cámara de Diputados durante la apertura del período legislativo ordinario.

    Comisión de Interior

    Por otro lado, en cumplimiento del artículo 118, la Comisión de Interior estará integrada por los presidentes de los bloques legislativos: Juan de la Cruz Córdoba (Producción y Trabajo), Enzo Cornejo (PRO), Fernando Patinella (La Libertad Avanza-ADN), Franco Aranda (Frente Renovador San Juan), Luis Rueda (Bloquista), Leopoldo Soler (Mejor Nosotros), Alejandra Leonardo (UCR), Mario Herrero (San Juan Vuelve-PTP), Juan Carlos Quiroga Moyano (Justicialista), Gustavo Usín (Actuar), Marta Gramajo (Crecer), Gabriel Sánchez (San Juan Te Quiero) y Marcelo Mallea (Bloque del Este-Primero Angaco). La misión de esta comisión será acompañar al gobernador hasta el recinto durante la apertura de sesiones.

    Próximas sesiones

    Finalmente, el plenario fijó la realización de las sesiones para los días jueves, en el horario y frecuencia que se determine en Labor Parlamentaria.

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