    • 28 de marzo de 2026 - 14:06

    Escándalo Adorni: el Gobierno envía pruebas clave a la Justicia

    El Gobierno remitirá documentación por el viaje de Adorni a Punta del Este. La causa judicial avanza con pedidos de informes y nuevas pruebas.

    Caso Adorni: el Gobierno mostró señales de acompañarlo, envía pruebas y crece la tensión judicial. &nbsp;

    Caso Adorni: el Gobierno mostró señales de acompañarlo, envía pruebas y crece la tensión judicial.

     

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    El Gobierno nacional enviará en los próximos días la documentación solicitada por la Justicia en la causa que investiga el viaje de Adorni a Punta del Este. Según fuentes oficiales, el envío comenzará el lunes y se hará en tandas, mientras cada organismo complete la información requerida por el juez Ariel Lijo, en el marco del expediente.

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    El material incluye registros de cámaras de la PSA, planes de vuelo de la ANAC, informes financieros de la UIF y documentación de la Secretaría General de la Presidencia. Las pruebas buscan reconstruir el circuito completo del viaje de Adorni, incluyendo quién lo financió y bajo qué condiciones se realizó.

    Avance de la causa Adorni en la Justicia

    En la Casa Rosada aseguran que enviarán “todo lo que pidió la Justicia” para facilitar el trabajo del juzgado. El expediente intenta determinar responsabilidades en el viaje de Adorni, mientras el Gobierno mantiene una postura de cautela, aunque confía en que el funcionario podrá justificar cada punto investigado.

    Además, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito. Se solicitaron datos patrimoniales, movimientos, bienes y registros vinculados al entorno familiar de Adorni, lo que amplía el alcance de la investigación.

    En paralelo, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. Estas medidas apuntan a esclarecer el financiamiento del viaje de Adorni, uno de los puntos más sensibles del expediente.

    También surgieron testimonios que complican la situación del jefe de Gabinete. Una empleada declaró que el periodista Marcelo Grandio habría pagado los vuelos y habló de una “invitación” a una familia amiga. Se incorporaron chats, audios y documentación que contradicen versiones públicas, lo que generó tensión dentro del Ejecutivo.

    El Gobierno sigue de cerca estos movimientos y evita respaldos cerrados sobre terceros involucrados. Mientras tanto, el presidente Javier Milei decidió sostener políticamente a Adorni, a la espera de definiciones judiciales. En Balcarce 50 insisten en que la estrategia es colaborar y aguardar el análisis final de Lijo.

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