Escándalo Adorni: el Gobierno envía pruebas clave a la Justicia

El Gobierno remitirá documentación por el viaje de Adorni a Punta del Este. La causa judicial avanza con pedidos de informes y nuevas pruebas.

El Gobierno nacional enviará en los próximos días la documentación solicitada por la Justicia en la causa que investiga el viaje de Adorni a Punta del Este. Según fuentes oficiales, el envío comenzará el lunes y se hará en tandas, mientras cada organismo complete la información requerida por el juez Ariel Lijo, en el marco del expediente.

El material incluye registros de cámaras de la PSA, planes de vuelo de la ANAC, informes financieros de la UIF y documentación de la Secretaría General de la Presidencia. Las pruebas buscan reconstruir el circuito completo del viaje de Adorni, incluyendo quién lo financió y bajo qué condiciones se realizó.

Avance de la causa Adorni en la Justicia En la Casa Rosada aseguran que enviarán “todo lo que pidió la Justicia” para facilitar el trabajo del juzgado. El expediente intenta determinar responsabilidades en el viaje de Adorni, mientras el Gobierno mantiene una postura de cautela, aunque confía en que el funcionario podrá justificar cada punto investigado.

Además, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito. Se solicitaron datos patrimoniales, movimientos, bienes y registros vinculados al entorno familiar de Adorni, lo que amplía el alcance de la investigación.

En paralelo, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. Estas medidas apuntan a esclarecer el financiamiento del viaje de Adorni, uno de los puntos más sensibles del expediente.