    • 15 de marzo de 2026 - 22:46

    Escándalo político: Adorni pidió disculpas por llevar a su esposa en el avión presidencial a Nueva York

    El jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que permitir que su esposa viajara a Nueva York en el avión presidencial fue “una pésima decisión”, aunque insistió en que no hubo delito ni gasto público.

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni con su esposa Bettina Angeletti en Nueva York.

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni con su esposa Bettina Angeletti en Nueva York.

    Foto:

    Radio Jai
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A casi una semana del escándalo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a pedir disculpas por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial. El funcionario reconoció que fue “una pésima decisión”, aunque insistió en que no se trató de un delito ni implicó gasto público, en medio de la polémica política que rodea al Gobierno.

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    Según explicó el funcionario, la autorización para que su pareja viajara en la aeronave oficial fue otorgada por Presidencia, aunque admitió que no advirtió el error que estaba cometiendo al aceptar esa invitación.

    Polémica por el viaje de la esposa de Adorni

    El episodio se originó cuando trascendió que la esposa de Manuel Adorni había viajado junto a la comitiva oficial a Nueva York en el avión presidencial, lo que generó críticas desde sectores políticos y mediáticos.

    En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete reiteró su postura: “Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado”, y volvió a pedir disculpas públicamente por lo ocurrido.

    Además, sostuvo que la actual administración mantiene estándares de conducta muy altos, por lo que consideró necesario dar explicaciones.

    “La vara va a seguir estando alta”

    Durante la entrevista, Adorni remarcó que el Gobierno busca mantener una “vara ética alta” y afirmó que corresponde pedir disculpas cuando se cometen errores.

    “No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones”, aseguró el funcionario, al tiempo que comparó la situación con prácticas de gobiernos anteriores.

    En ese contexto, insistió en que el episodio no implicó irregularidades legales, aunque reconoció que fue una decisión inapropiada desde lo político.

    Vacaciones y gastos personales

    El jefe de Gabinete también se refirió a otro tema que había generado comentarios: su viaje familiar a Punta del Este en un vuelo privado, por el cual habría pagado cerca de 4.000 dólares.

    Según explicó, se trató de un gasto personal con dinero familiar para una escapada de cuatro días durante el fin de semana de Carnaval.

    Adorni señaló además que todos los movimientos quedarán reflejados en sus declaraciones juradas, y defendió el rumbo económico del Gobierno al afirmar que la macroeconomía del país se encuentra “ordenada” y que la inflación seguirá bajando.

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