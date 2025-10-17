Farmacéuticos advierten que por incumplimiento de pagos de la OSP, podrían faltar medicamentos Así lo informaron desde el Colegio Farmacéutico de San Juan y la Asociación Propietarios de Farmacias que representan a más de 200 farmacias en toda la provincia.

El Colegio Farmacéutico de San Juan y la Asociación Propietarios de Farmacias advirtieron que dicho servicio podría verse afectado debido al atraso en el cumplimiento de los pagos correspondientes al convenio vigente entre nuestras instituciones y la Obra Social Provincia.

El Colegio y la Asociación representan a más de 200 farmacias en toda la provincia, garantizando la cobertura en cada departamento y brindando un servicio sostenido y responsable de dispensa de medicamentos a los afiliados de Obra Social Provincia.

“A pesar del diálogo constante y cordial mantenido con las autoridades de la Obra Social, y de las numerosas gestiones realizadas, no ha sido posible reducir los plazos de pago, lo cual genera una situación crítica para las farmacias asociadas, que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos ante las droguerías proveedoras de medicamentos”, dice el comunicado y agrega: “Aprovechamos la ocasión para agradecer el gran esfuerzo que vienen realizando nuestras farmacias sanjuaninas para sostener el servicio y garantizar la atención a los afiliados. Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias para alcanzar una pronta y definitiva solución a este inconveniente, en beneficio de toda la comunidad”.