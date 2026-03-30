    • 30 de marzo de 2026 - 22:07

    Freedom 250 en San Juan: la gira por los 250 años de EE.UU. ya comenzó

    El Freedom 250 Roadshow, iniciativa de la Embajada de Estados Unidos, pasó por San Juan para celebrar la independencia del país norteño con actividades culturales y recreativas en pleno centro.

    El Freedom 250 en San Juan fue la primera parada de la gira por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

    El Freedom 250 en San Juan fue la primera parada de la gira por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Freedom 250 en San Juan marcó el inicio de una gira nacional impulsada por la Embajada de Estados Unidos para celebrar los 250 años de su independencia. La provincia fue la primera parada del Roadshow, que desplegó actividades artísticas, lúdicas y culturales en un espacio abierto al público.

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    Freedom 250 en San Juan: una celebración itinerante

    El evento del Freedom 250 Roadshow en San Juan se desarrolló el pasado viernes en la zona de la plaza seca del centro, donde un colectivo especialmente ploteado se convirtió en el punto de encuentro principal. Allí, vecinos y visitantes pudieron participar de propuestas culturales organizadas por la Embajada.

    Según se detalla en la web oficial, la iniciativa busca recorrer distintas provincias junto a centros binacionales, ex becarios y colaboradores, promoviendo el intercambio cultural entre Argentina y Estados Unidos.

    Embed - FREEDOM 250 ROADSHOW: SAN JUAN

    Actividades abiertas y participación del público

    Durante la jornada, el espacio ofreció actividades artísticas, juegos y propuestas recreativas, pensadas para todas las edades. La convocatoria fue abierta y gratuita, lo que permitió una amplia participación de sanjuaninos.

    El Roadshow forma parte de los festejos globales por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, una fecha histórica que será celebrada durante todo el año con distintas iniciativas en el mundo.

    Una gira que recorrerá todo el país

    Tras su paso por San Juan, el Freedom 250 continuará su recorrido por otras provincias argentinas. El objetivo es llevar esta celebración a distintos puntos del país, fortaleciendo los vínculos culturales y educativos.

    La propuesta combina historia, cultura y participación ciudadana, consolidándose como una experiencia itinerante que busca acercar la celebración a diferentes comunidades.

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