Freedom 250 en San Juan: la gira por los 250 años de EE.UU. ya comenzó

El Freedom 250 en San Juan marcó el inicio de una gira nacional impulsada por la Embajada de Estados Unidos para celebrar los 250 años de su independencia . La provincia fue la primera parada del Roadshow , que desplegó actividades artísticas, lúdicas y culturales en un espacio abierto al público.

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El evento del Freedom 250 Roadshow en San Juan se desarrolló el pasado viernes en la zona de la plaza seca del centro, donde un colectivo especialmente ploteado se convirtió en el punto de encuentro principal . Allí, vecinos y visitantes pudieron participar de propuestas culturales organizadas por la Embajada.

Según se detalla en la web oficial, la iniciativa busca recorrer distintas provincias junto a centros binacionales, ex becarios y colaboradores , promoviendo el intercambio cultural entre Argentina y Estados Unidos.

Durante la jornada, el espacio ofreció actividades artísticas, juegos y propuestas recreativas , pensadas para todas las edades. La convocatoria fue abierta y gratuita , lo que permitió una amplia participación de sanjuaninos.

El Roadshow forma parte de los festejos globales por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, una fecha histórica que será celebrada durante todo el año con distintas iniciativas en el mundo.

Una gira que recorrerá todo el país

Tras su paso por San Juan, el Freedom 250 continuará su recorrido por otras provincias argentinas. El objetivo es llevar esta celebración a distintos puntos del país, fortaleciendo los vínculos culturales y educativos.

La propuesta combina historia, cultura y participación ciudadana, consolidándose como una experiencia itinerante que busca acercar la celebración a diferentes comunidades.