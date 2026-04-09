Un dirigente del exgobernador dejó de integrar la lista de asesores de la camporista Celeste Giménez.

¿Gioja rompió con La Cámpora? Las versiones de un movimiento en el Senado

El rumor creció y se verá concretado el viernes, cuando la página del Senado del Nación actualice la información sobre el personal de la Cámara. Un dirigente del riñón de José Luis Gioja dejará de ser asesor de la senadora de La Cámpora, Celeste Giménez.

En las últimas horas del miércoles, empezó a circular la información, justo después de la actividad de Ofelia Fernández en la Universidad Nacional de San Juan. "Cuando el río suena...", alertó una fuente del Partido Justicialista sobre las modificaciones en el Senado.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO, el secretario General de la Juventud Universitaria Peronista, Juan Pablo Gómez, no integrará más la nómina de asesores de la parlamentaria camporista. ¿Por qué? Hay dos versiones a partir de un solo hecho: el dirigente es parte del armado del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El tres veces gobernador de San Juan tiene sintonía con el bonaerense y está convencido en que es el próximo candidato a presidente del peronismo en el 2027. Tuvo una reunión con Kicillof en Buenos Aires y acordó capitalizar el sello del Movimiento Derecho al Futuro. Probablemente sea la razón del distanciamiento con La Cámpora de Máximo Kirchner.

Una versión sobre la salida de Gómez es que hubo un acuerdo con Giménez y que "nunca se sintió cómodo" en el cargo de asesor A8. El jefe del sector joven de Gioja se puso a disposición y acordó la salida. La otra versión es menos amigable entre los protagonistas y asegura que Giménez le pidió la renuncia después de las consideraciones positivas que tuvo con Kicillof en entrevistas mediáticas.