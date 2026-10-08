    • 8 de octubre de 2026 - 19:25

    Ingreso al Poder Judicial: cuántos aspirantes aprobaron la primera prueba y cómo sigue el concurso

    El examen de Dactilografía terminó en la Primera Circunscripción Judicial, con 6.913 personas que se presentaron a rendir. La próxima etapa será la evaluación de Ortografía, cuya fecha todavía no fue informada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan 2026 completó la primera instancia de evaluación en la Primera Circunscripción Judicial. Un total de 4.474 aspirantes aprobó la prueba de Dactilografía, mientras que otros 2.439 no lograron superar el examen, según informó la institución judicial.

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    Para esta instancia se habían inscripto 11.367 personas, aunque finalmente se presentaron a rendir 6.913. De esta manera, la cantidad de asistentes representó poco más del 60% de los inscriptos, mientras que los aprobados equivalen al 64,7% de quienes realizaron la prueba.

    El proceso contempla, además, la participación de 151 personas con discapacidad, que son evaluadas por separado y no están incluidas en las cifras de esta primera instancia.

    Con la finalización de Dactilografía, el concurso avanzará hacia la prueba de Ortografía. Desde el Poder Judicial señalaron que el cronograma de esa evaluación será comunicado oportunamente, por lo que todavía no hay una fecha confirmada para su realización en la Primera Circunscripción Judicial.

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