Ingreso al Poder Judicial: cuántos aspirantes aprobaron la primera prueba y cómo sigue el concurso

El examen de Dactilografía terminó en la Primera Circunscripción Judicial, con 6.913 personas que se presentaron a rendir. La próxima etapa será la evaluación de Ortografía, cuya fecha todavía no fue informada.

El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan 2026 completó la primera instancia de evaluación en la Primera Circunscripción Judicial. Un total de 4.474 aspirantes aprobó la prueba de Dactilografía, mientras que otros 2.439 no lograron superar el examen, según informó la institución judicial.

Para esta instancia se habían inscripto 11.367 personas, aunque finalmente se presentaron a rendir 6.913. De esta manera, la cantidad de asistentes representó poco más del 60% de los inscriptos, mientras que los aprobados equivalen al 64,7% de quienes realizaron la prueba.

El proceso contempla, además, la participación de 151 personas con discapacidad, que son evaluadas por separado y no están incluidas en las cifras de esta primera instancia.