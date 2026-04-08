Javier Milei recibió a Nahuel Gallo tras su liberación en Venezuela

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo , el gendarme argentino que estuvo detenido 448 días en Venezuela. El encuentro se realizó en el despacho presidencial y marcó el primer cara a cara entre ambos tras la liberación del uniformado.

Del encuentro participaron además la ministra de Seguridad , Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y la senadora Patricia Bullrich , junto al jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni. Se trata del mismo grupo que había acompañado al gendarme en su regreso al país tras recuperar la libertad.

Gallo había sido recibido previamente en el Aeropuerto de Ezeiza tras su repatriación, gestionada con la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y luego permaneció en el Edificio Centinela para realizarse estudios médicos antes de retomar contacto público.

El gendarme fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por el Gobierno de Nicolás Maduro , cuando intentaba ingresar desde Colombia a Venezuela para pasar las fiestas con su familia. Sin proceso judicial ni asistencia legal, fue acusado de conspiración y permaneció incomunicado durante 448 días , en condiciones que luego describió como extremas.

Durante su cautiverio, Gallo estuvo recluido en el centro de detención El Rodeo. Tras su liberación, el 1° de marzo, brindó una conferencia de prensa en la que pidió por la liberación de otros 24 extranjeros que continúan detenidos en el país caribeño.

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La liberación y el regreso a la Argentina

La liberación del gendarme se produjo en el marco de un proceso impulsado tras cambios políticos en Venezuela. La intervención internacional y la mediación de la AFA junto a la Federación Venezolana de Fútbol fueron clave para concretar su salida, que se dio luego de más de un año sin información clara sobre su situación.

Tras recuperar la libertad, Gallo regresó al país en un avión de la AFA y se reencontró con su esposa, su hijo y su madre. En sus primeras declaraciones públicas, pidió tiempo para procesar lo vivido y evitó profundizar en los detalles de su cautiverio.

Repercusiones y continuidad del caso

Desde su regreso, el gendarme mantuvo reuniones con autoridades y también con familiares de otros detenidos, como el caso de Germán Giuliani. El Gobierno nacional sigue de cerca la situación de los argentinos que permanecen detenidos en Venezuela, mientras refuerza los canales diplomáticos para lograr nuevas liberaciones.

El encuentro con Milei, concretado más de un mes después de su regreso, simboliza el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y abre un nuevo capítulo en el seguimiento del caso dentro de la agenda oficial.