Juicio Cuadernos: Oscar Centeno, el remisero arrepentido, está en la sala para ser indagado

El arrepentido remisero Oscar Centeno , autor de los “Cuadernos de las coimas” , se presentó esta mañana en Tribunales para sentarse en el banquillo de los acusados y ser indagado por el Tribunal Oral Federal N° 7.

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En la sala también están el ex funcionario Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, también convocados para ser indagados en en esta jornada.

El imputado colaborador, el primero de los arrepentidos de la causa, está bajo un programa de protección y por eso llegó a Comodoro Py 2002 desde un paradero desconocido y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Su defensa oficial informó al Tribunal que, en principio, optaría por guardar silencio y no declarar, aunque si tendrá que responder el cuestionario previo de carácter personal.

Otros de los convocados para esta jornada son el también arrepentido y detenido en la causa por las valijas de Antonini Wilson, el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, y el financista Ermesto Clarens.

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entro en fase presencial el martes pasado, con la indagatoria de la ex presidente en los tribunales federales de Retiro.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública. El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves

Qué dijo Rafael Llorens en su declaración

El ex funcionario del kirchnerismo y abogado Rafael Llorens comenzó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal del caso cuadernos. “Estoy orgulloso de haber participado de la gestión del doctor Kirchner y del arquitecto Juliio De Vido” en esos períodos.

“De Vido transformó parte de la infraestructura argentina” bajo el gobierno de Néstor Kirchner, remarcó y reivindicó lo hecho durante los doce años del kirchnerismo.

El ex subsecretario legal del ex Ministerio de Planificación Federal dijo estar convencido de que no hizo “nada malo” y negó “haber participado de cualquier asociación ilícita. Nadie me exigió que formara parte de una asociación ilícita, ni De Vido ni Baratta ni nadie”.

Llorens recordó que pasó diez meses preso y aseguró que el fiscal Carlos Stornelli le planteó que podía convertirse en arrepentido sin la presencia de su abogado y cuando le estaban rechazando la excarcelación.

Además negó “rotundamente” lo que consignó en sus escritos el remisero Centeno, en relación a su participación en el presunto cobro de un soborno por parte del empresario Gerardo Ferreyra, también citado para ser indagado este jueves.

En la sala también está presente Juan Manuel Abal Medina, citado para declarar en esta jornada.