La Corte de Justicia tomó juramento a cuatro nuevos magistrados en San Juan

La Corte de Justicia de San Juan tomó juramento a cuatro nuevos magistrados que se incorporaron a distintos ámbitos del Poder Judicial provincial. La ceremonia se realizó el martes 13 de octubre en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, con la participación de las principales autoridades judiciales.

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Los nuevos funcionarios son Ignacio Antonio Achem, quien asumió como Fiscal de Cámara; Yanina Peri, como Asesora de Menores e Incapaces; Daniela Belén Rivas Tello, como jueza de la Cámara de Apelaciones Laboral, Sala II; y Alejandro Francisco Genest, como juez de la Cámara de Apelación de Paz.

El acto fue encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, acompañado por los ministros Juan José Victoria, Marcelo Jorge Lima y Adriana García Nieto. También participaron el fiscal general de la Corte, Guillermo Francisco Baigorrí, y la defensora general, Mónica Sefair.

Durante la ceremonia, el secretario administrativo de la Corte, Javier Vera, dio lectura a las resoluciones 141-2026, 142-2026, 143-2026 y 144-2026 de la Cámara de Diputados, además de la providencia del máximo tribunal provincial. El procedimiento se realizó en cumplimiento del artículo 206 de la Constitución de San Juan y de la Ley Provincial 2352-O.

Al dirigirse a los presentes, Olivares Yapur destacó la importancia institucional de las designaciones y valoró la trayectoria de los nuevos magistrados.

“El Poder Judicial de San Juan y la Justicia Provincial se congratulan cuando, como hoy, se concreta el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Provincia”, expresó el presidente de la Corte. Además, señaló que la incorporación de nuevos magistrados al Ministerio Público y al ámbito jurisdiccional adquiere especial relevancia cuando se trata de funcionarios con una trayectoria reconocida en la provincia.

Al finalizar, las autoridades, los magistrados que prestaron juramento, otros funcionarios judiciales, familiares e invitados especiales firmaron el Libro de Actas, con lo que quedaron refrendados los nombramientos.