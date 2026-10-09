La dupla Biglieri-Sarmiento, con DIARIO DE CUYO: contra la discrecionalidad en la selección de jueces y "los abogados tienen que votar abogados"

Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento llegaron a San Juan con una consigna para la campaña por el Consejo de la Magistratura de la Nación: reducir la discrecionalidad en la selección de jueces y fortalecer la representación de los abogados del interior. Los dos primeros candidatos titulares de la lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, presentaron sus propuestas este viernes en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía, a once días de las elecciones que definirán a los cuatro representantes de la profesión en el organismo.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, Biglieri sostuvo que uno de los principales objetivos de su espacio es modificar el reglamento de concursos para equiparar el valor de los antecedentes de quienes ejercen la abogacía con los de los postulantes que provienen de la carrera judicial. También planteó reducir la incidencia de las entrevistas personales en el resultado final, sin eliminarlas.

La presentación tuvo como protagonista a Sarmiento, exsecretaria de Relaciones Institucionales de San Juan, que ocupa el segundo lugar titular de la nómina y que busca llegar al organismo nacional. Biglieri justificó su incorporación como parte de una estrategia federal y destacó la importancia de que los colegios de abogados del interior tengan presencia en las decisiones sobre la selección de magistrados.

El encuentro contó con la participación del presidente del Foro de Abogados de San Juan, José Salinas, y de representantes del orreguismo, entre ellos la diputada provincial Marcela Quiroga y el asesor Mathias Saavedra. También estuvo presente el expresidente del Foro, Franco Montes.

La lista que encabeza Biglieri reúne a representantes de distintos colegios e instituciones profesionales y cuenta con el respaldo del exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra. La elección del 20 de octubre renovará las cuatro bancas correspondientes a la abogacía en el Consejo de la Magistratura, organismo de 20 integrantes que interviene en la selección de jueces y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

Durante la entrevista, los candidatos también marcaron diferencias con la idea de que sus postulaciones respondan a una estructura partidaria. Consultados por la vinculación política de otros postulantes, Sarmiento reivindicó su trayectoria profesional y el trabajo realizado en el Foro de Abogados, mientras que Biglieri reconoció que los integrantes de su lista tienen vida política, pero sostuvo que su obligación debe estar centrada en las instituciones que los postulan.

—¿Cuál es el principal punto que buscan mejorar en la dinámica actual del Consejo de la Magistratura en relación con los abogados?

Alberto Biglieri: Me gusta aclarar que somos el oficialismo de la abogacía. Nuestra lista ganó hace cuatro años y va a ganar de vuelta esta elección. Esta vez vamos a llevar a una distinguida colega de San Juan, Claudia Sarmiento, que va a ser consejera si nos acompañan los colegas, como lo están haciendo en todos los rincones del país.

Quiero diferenciar eso porque en el Consejo no hay un espacio expresamente oficialista, aunque, por supuesto, hay representantes del Poder Ejecutivo y de otros sectores.

¿Qué creemos que podemos mejorar? Vamos a continuar con la línea de nuestros consejeros anteriores, especialmente de Jimena de la Torre y Alberto Maques, pero profundizaremos las propuestas que estamos llevando adelante, fundamentalmente porque se está discutiendo el reglamento de concursos.

Queremos que se empareje la línea de largada. Buscamos que los antecedentes de los abogados tengan el mismo valor que los de los jueces en cuanto al ejercicio profesional. A partir de ahí, nuestro voto va a estar comprometido con el mejor examen y con el orden de mérito, reduciendo fuertemente la discrecionalidad de las entrevistas, siempre que se garantice que los abogados que ejercen la profesión tengan los mismos derechos que quienes vienen de la carrera judicial.

—¿No quitarían la entrevista personal? ¿Sigue siendo una instancia importante para ustedes?

Alberto Biglieri: Sí, está en todos los proyectos de reglamento. Nadie la quita. Lo que se busca es reducir el porcentaje de impacto que tiene en la nota final.

—¿Cómo se definió la incorporación de Claudia Sarmiento a la fórmula y qué representa su candidatura?

Alberto Biglieri: Claudia representa la continuidad de nuestro espacio. Ya fue candidata al Consejo de la Magistratura en la elección anterior, en la que obtuvimos dos consejeros, y en esta oportunidad estamos seguros de que vamos a estar nuevamente. Su presencia representa también a los colegios del interior, tanto a los que integran la lista como a los que la apoyan.

Eso hace que San Juan tenga una visibilidad especial en esta elección y una responsabilidad importante: demostrar que desde el interior se puede apoyar fuertemente la gestión de los abogados en el Consejo de la Magistratura.

Claudia Sarmiento: Es una demostración de lo federal que es nuestra lista. Uno podría decir que San Juan tiene pocos votos y que se podrían haber buscado colegios con un caudal electoral mayor. Pero la realidad es que venimos trabajando y recorriendo el país desde hace varios años, escuchando a los colegas y trabajando con los colegios y las distintas asociaciones.

Eso es lo que distingue a Unidad: estamos escuchando a los abogados para representarlos en el Consejo de la Magistratura y gestionar las soluciones que estén a nuestro alcance.

—En las recorridas por las provincias, ¿qué les plantean los abogados y qué les piden concretamente?

Alberto Biglieri: Más que pedidos puntuales, lo que estamos haciendo es escuchar, porque nos parece que nuestra obligación es mantener un contacto directo con los abogados y con los colegios.

Quiero recalcar que el Foro de Abogados de San Juan es importante y trascendente en su historia. También nos acompañan colegios como los de Córdoba, Tucumán y Jujuy, además de instituciones de Neuquén y Rosario, entre otros. Son colegios grandes e importantes, pero en la lista somos ocho candidatos y no hay lugar para todos.

En cada recorrida vamos a las instituciones, a la abogacía organizada, y escuchamos sus reclamos. Muchos tienen que ver con el mérito y con la necesidad de que haya buenos jueces.

Nuestra responsabilidad es para los próximos cuatro años, pero las decisiones que tomemos tendrán consecuencias durante los próximos 30. Los jueces que elegimos pueden tener 20 o 30 años de mandato. Por eso, lo que nos reclaman los abogados es que les prestemos atención, que los escuchemos y que defendamos a la abogacía. De ahí el nombre de nuestra lista: Unidad en Defensa de la Abogacía.

—Luis Palomino, candidato de La Libertad Avanza, tiene una vinculación partidaria. ¿Ustedes también?

Claudia Sarmiento: Nosotros somos, antes que nada, abogados. Hace 17 años que me recibí y Alberto tiene más años de ejercicio profesional. Todos venimos de los colegios.

En mi caso, después del trabajo de mucho tiempo de un gran equipo, logramos la conducción del Foro de Abogados de San Juan, comprometidos con los problemas de los profesionales y con la defensa de sus derechos. Con ese mismo ímpetu estamos recorriendo el país.

Cada uno de los candidatos tiene un compromiso con su lugar, pero principalmente con la abogacía. Ese es nuestro objetivo y por eso nuestra lista se llama Unidad en Defensa de la Abogacía. Somos la lista 3 y detrás de cada uno de los ocho candidatos hay una representación colegial, mucha responsabilidad y ganas de llevar esa experiencia y ese trabajo conjunto al Consejo de la Magistratura de la Nación.

Alberto Biglieri: Quiero agregar algo porque me preocupa este tema. Nosotros tenemos vida política, deportiva y futbolística. Pero eso no impide que nuestra responsabilidad sea ante los colegios.

A mí me postula el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y a Claudia la postula el Foro de Abogados de San Juan, al igual que los distintos colegios que acompañan a los demás integrantes de la lista.

¿Por qué es importante? Porque no le rendimos pleitesía a ningún partido político ni a ningún gobierno, que además puede cambiar el año que viene.

Los abogados tienen que votar abogados. Para votar representantes de los partidos políticos están los diputados, el Poder Ejecutivo y demás. Nosotros damos la garantía de que nuestra responsabilidad y nuestra rendición de cuentas serán ante los colegios de abogados.