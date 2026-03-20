La Libertad Avanza: encuentro de mujeres y armado político en San Juan

LLA reunió a mujeres de toda la provincia, consolidó su estructura y reafirmó su apoyo al proyecto nacional de Javier Milei.

La Libertad Avanza reunió a mujeres y fortalece su armado en San Juan.

La Libertad Avanza (LLA) en San Juan mostró músculo político con un encuentro clave encabezado por mujeres del espacio, donde se definieron estrategias territoriales y se fortaleció el armado provincial. La actividad reunió a dirigentes y militantes con el objetivo de consolidar una alternativa de poder.

El evento se realizó en el Apart Hotel Syrah, en Capital, con participación de referentes de distintos departamentos. Allí se analizaron las necesidades de cada distrito y se avanzó en la conformación de equipos políticos con presencia territorial.

image Encuentro de mujeres de La Libertad Avanza en San Juan con fuerte impronta territorial. La Libertad Avanza y el rol clave de las mujeres Durante la jornada, desde el espacio destacaron que el objetivo es construir un proyecto sólido de gobierno, con las mujeres como protagonistas centrales en la toma de decisiones y el desarrollo político.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional José Peluc, quien reafirmó el alineamiento con el presidente Javier Milei y con Karina Milei, marcando una postura firme frente a las críticas.

Peluc destacó que el espacio busca diferenciarse de la política tradicional y convocó a las mujeres a liderar el proceso: remarcó la necesidad de generar un cambio profundo en la provincia y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente.