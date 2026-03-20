    • 20 de marzo de 2026 - 22:17

    La Libertad Avanza: encuentro de mujeres y armado político en San Juan

    LLA reunió a mujeres de toda la provincia, consolidó su estructura y reafirmó su apoyo al proyecto nacional de Javier Milei.

    La Libertad Avanza reunió a mujeres y fortalece su armado en San Juan.

    La Libertad Avanza reunió a mujeres y fortalece su armado en San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Libertad Avanza (LLA) en San Juan mostró músculo político con un encuentro clave encabezado por mujeres del espacio, donde se definieron estrategias territoriales y se fortaleció el armado provincial. La actividad reunió a dirigentes y militantes con el objetivo de consolidar una alternativa de poder.

    Leé además

    Mauricio  Macri relanzó el PRO, aseguró que vienen a sostener el rumbo, aunque se diferenció de LLA.

    Mauricio Macri: "Sabemos que el kirchnerismo no está muerto, cuando intente volver, vamos a estar ahí para imperdirlo"
    Referentes sindicales y de la Iglesia analizaron la reforma laboral y la situación social del país.

    Reforma laboral: Iglesia y CTA se unen y alertan por la crisis social

    El evento se realizó en el Apart Hotel Syrah, en Capital, con participación de referentes de distintos departamentos. Allí se analizaron las necesidades de cada distrito y se avanzó en la conformación de equipos políticos con presencia territorial.

    image
    Encuentro de mujeres de La Libertad Avanza en San Juan con fuerte impronta territorial.

    Encuentro de mujeres de La Libertad Avanza en San Juan con fuerte impronta territorial.

    La Libertad Avanza y el rol clave de las mujeres

    Durante la jornada, desde el espacio destacaron que el objetivo es construir un proyecto sólido de gobierno, con las mujeres como protagonistas centrales en la toma de decisiones y el desarrollo político.

    El cierre estuvo a cargo del diputado nacional José Peluc, quien reafirmó el alineamiento con el presidente Javier Milei y con Karina Milei, marcando una postura firme frente a las críticas.

    Peluc destacó que el espacio busca diferenciarse de la política tradicional y convocó a las mujeres a liderar el proceso: remarcó la necesidad de generar un cambio profundo en la provincia y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente.

    En su discurso, también hizo foco en problemáticas estructurales y en la necesidad de ampliar la base política, convocando a más sanjuaninos a sumarse al proyecto.

    El encuentro dejó como saldo un espacio en expansión, con fuerte presencia territorial y con las mujeres posicionadas como eje central en la estrategia electoral de La Libertad Avanza en San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Suspendieron el juicio por presunta malversación de fondos contra el intendente Castro

    Suspendieron el juicio contra el intendente Castro por presunta malversación de fondos

    Juicio por YPF: Burford Capital insiste en cobrar su indemnización pese al fallo de la justicia de Estados Unidos que frenó la causas contra Argentina.

    YPF: los demandantes insiten en cobrar la sentencia por US$16.000 millones pese al fallo de la Justicia de EEUU

    Javier Milei, presidente de la Nación

    Javier Milei viajó a Hungría para participar de un foro conservador

    Enzo Cornejo junto a Mauricio Macri.

    Cornejo se mostró alineado con Macri tras la cumbre del PRO y ratificó el rumbo en San Juan con Orrego