La Magistratura confeccionó las ternas para cargos claves en la Justicia y ahora toca el turno de la Legislatura

El Consejo de la Magistratura eligió los nombres para fiscal de Cámara, integrante de la Cámara Laboral y asesor oficial de menores e incapaces.

El Consejo de la Magistratura de San Juan dio este miércoles un nuevo paso en el proceso de selección para cubrir vacantes dentro del Poder Judicial provincial al definir las ternas de candidatos para tres cargos estratégicos: fiscal de Cámara, integrante de la Cámara Laboral y asesor oficial de menores e incapaces.

La decisión fue adoptada durante una reunión del organismo, que tiene a su cargo la evaluación y selección de postulantes para los distintos cargos judiciales. Con esta instancia cumplida, los nombres elegidos continuarán ahora con las etapas previstas en el procedimiento de designación.

El presidente del cuerpo, el ministro de la Corte, Juan José Victoria, debatió junto a la representante del Ejecutivo, Laura Palma, la representante del Legislativo, Fernanda Paredes, y los referentes de la abogacía, Raúl Acosta y Vanesa Mestre.

Para el puesto de fiscal de Cámara fueron seleccionados Juan Manuel García Castrillón, Ignacio Achem y Nicolás Ayestaran, quienes integrarán la terna que será elevada para su consideración.

En tanto, para cubrir una vacante en la Cámara Laboral, los consejeros eligieron a Daniela Rivas, Federico Soria y Gustavo Razo como los tres candidatos mejor posicionados en el proceso de evaluación.