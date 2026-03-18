La opinión en la Cámara Federal de Mendoza de la terna para reemplazar a Gálvez en San Juan: un "padrinazgo" fuerte y una distancia al kirchnerismo

El desembarco de Juan Baustista Mahiques en el Ministerio de Justicia de la Nación activó la rosca por los nombramientos en la Justicia Federal. El funcionario de Javier Milei , que es parte del armado de El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, enviará los pliegos con los candidatos a los juzgados durante marzo según informó en una entrevista con el portal Infobae. La discusión por el nombramiento del reemplazante del peronista Miguel Ángel Gálvez -jubilado en 2022- llegó hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que tiene jurisdicción como Tribunal de Alzada sobre los Juzgados Federales de San Juan .

El nuevo ministro tiene en sus manos una decisión clave: intervenir en la selección de más de 200 jueces y fiscales nacionales y federales, correspondientes a las vacantes actualmente abiertas. Se trata de un número que representa aproximadamente el 37% de los cargos, una proporción que, según distintas fuentes, coloca al sistema al borde de la parálisis operativa. El proceso ya está en marcha. La nómina de aspirantes está sujeta a una nueva revisión bajo la conducción de Mahiques. Principalmente a través del nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, el viceministro Santiago Viola, abogado del entorno de Karina.

El Consejo de la Magistratura de la Nación confeccionó una terna para el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral que está compuesta por dos sanjuaninos -Ezequiel Recio y Gema Guillén- y el mendocinoGonzalo Gassull. El primero es secretario en la Secretaría Civil I de la Justicia Federal, pero es más conocido por ser hijo del Gordo Recio, un operador judicial de fuste, que supo ocupar la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia. La segunda es defensora Pública en los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan. Y el tercero es secretario de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Aparentemente, es el preferido del tribunal ubicado en la vecina provincia e incluso contrastan su perfil con el de la sanjuanina Guillén.

Fuentes de la Justicia Federal de Mendoza deslizaron que Gassull es el "favorito" del camarista Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, conjuez de la Corte Suprema y exmiembro del área de Resolución de Disputas de la AFA. Los dos letrados se conocen por haber compartido la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. La exgobernadora bonaerense nombró a Pérez Curci como viceministro de Seguridad; en tanto, Gassull quedó como director provincial en la lucha contra la trata de personas. En ese ámbito compartieron trabajo y tomaron contacto con los Mahiques, padre e hijo, Carlos "Coco" -exministro de Justicia de Vidal y camarista Penal- y Juan Bautista, el ministro de la Nación.

De acuerdo a los comentarios de los despachos de la Cámara mendocina, Gassull tiene un alto perfil político. "Siempre estuvo vinculado al peronismo, en su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo militó en la Agrupación Estudiantil Peronista", dijeron. Asimismo, con el partido que gobierno Mendoza, la Unión Cívica Radical de Alfredo Cornejo, prácticamente no tiene relación. "Con el radicalismo el único vinculo que tiene es que comparte la misma lista en las elecciones de abogados, que es La Bordó, pero nada más", manifestaron las fuentes.

Ciertamente, integrar La Bordó tuvo una repercusión positiva. Como las designaciones judiciales son la expresión política de los tres poderes del Estado, Gassull logró su lugar en la terna por la conexión natural con el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien es consejero de la Magistratura en representación de los jueces y que ingresó al puesto por la agrupación dentro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). El mendocino está pintado de color bordó: es el secretario de la organización. Si bien estaba algunos puntos atrás en el examen en relación a otros participantes del concurso, tuvo un espaldarazo en la Magistratura de parte de sus colegas.

Además, según las fuentes, el mendocino tiene otro cargo en mente: acaba de rendir en el Juzgado que tenía a cargo el condenado Walter Bento. Pero, "es muy difícil que ingrese".

Entre los puntos fuertes de Gassull, amén del presunto "padrinazgo" de un hombre fuerte de la Justicia Federal que estuvo vinculado a la AFA del Chiqui Tapia, "tiene una excelente relación con el sindicato de empleados judiciales federales". Visitó dos veces San Juan. La más reciente durante la jura de los matriculados federales. Aprovechó para recorrer el Juzgado ubicado en avenida Rioja y calle Mitre. Un operador del Partido Justicialista en la Justicia sanjuanina aseguró que tomó contacto con dirigentes de la provincia y que "corría con ventaja hasta ahora". No trascendieron los nombres de los políticos con los que tuvo reuniones. Como bonus: tiene el aval de la Universidad Nacional de San Juan.

La primera vez que DIARIO DE CUYO tuvo alguna percepción de la existencia judicial de Gassull fue cuando una fuente, en estricto off, deslizó que el nombre salió en una conversación informal entre los dos líderes partidarios que tallan en la Justicia: el representante del Presidente, el diputado nacional José Peluc, cercano a El Jefe, y el senador peronista Sergio Uñac. Sin embargo, desde La Libertad Avanza y desde el justicialismo negaron que hayan estado con el mendocino durante las estadías en la provincia. Sería extraño o curioso que Gassull, de haber tenido aproximaciones políticas en San Juan, no haya contemplado a los dirigentes que tiene peso en la rosca judicial. Es dudoso. Quizás eligió caminar por la Casa de Gobierno.

image La sanjuanina Gema Guillén.-

En los pasillos y despachos de la Cámara Federal de Mendoza, por contrapartida, tienen una visión sesgada de la sanjuanina Guillén. Por alguna razón, que este diario desconoce, no hubo referencias a Recio. Pero en lo que concierne a la defensora, las fuentes aseguraron que tiene un tinte "kirchnerista". Es una presunción. La mujer expresó en una entrevista reciente a un portal digital que no tiene procedencia partidaria y que supuestamente arrancó cosiendo expedientes y haciendo una carrera judicial. Tuvo algunas consideraciones displicentes respecto al reemplazo de Miguel Ángel Gálvez. "Yo podría quedarme acá porque estoy cómoda. Económicamente no me va a hacer la diferencia; de hecho, me estaría metiendo en un gran berenjenal. Pero está en mí la necesidad de buscar desafíos", dijo a Tiempo de San Juan.

Así las cosas, quedan las especulaciones políticas sobre lo que viene. Aparentemente, Peluc le había pedido al exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que revise la terna y la retorne al Consejo de la Magistratura de la Nación porque niguno cumplía con el perfil de La Libertad Avanza. Por otro lado, queda el interrogante sobre por qué Uñac sugirió el nombre de Gassull aunque sea informalmente. En el terreno de las elucubraciones puede interpretarse que el mendocino, tangencialmente, puede tener alguna relación con la AFA a través del camarista que, según dijeron, lo patrocina. Es una interpretación rebuscada del asunto.