La pulseada silenciosa por Ofelia Fernández en San Juan que ganó Patria Grande contra el sector juvenil de Gioja

La exlegisladora porteña tiene una actividad prevista en la provincia. En la previa, había una fecha, una hora y dos lugares diferentes. Sin embargo, pesó la organicidad.

Es una delicia menor en medio de la discusión política provincial. Sin embargo, todo indica que es un tema que tomó cuerpo con el paso de las horas y decantó en una especie de pulseada silenciosa por la figura de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández. La dirigente de la Ciudad de Buenos Aires anunció el arribo a San Juan para el miércoles 8 de abril con una actividad a las 18.30. El problema es que dos agrupaciones lanzaron convocatorias con diferentes lugares. ¿A dónde irá finalmente? Una agrupación tuvo que retractarse.

Desde hace unos días está instalado el breve desembarco de Fernández a San Juan. La joven dirigente del Frente Patria Grande publicó el cronograma en redes sociales. El motivo es la presentación del documental Cómo ser feliz y la charla Qué le pasa a mí generación. No especificó un punto de encuentro. Sólo escribió: "8/4 San Juan: 18.30 UNSJ. Simple".

Pero no tuvo en cuenta, probablemente ni siquiera sabe, que dos agrupaciones entraron a jugar por la visita. De un lado, la agrupación Creando, que son los representantes estudiantiles del partido de Juan Grabois y que tiene como cara visible en el armado universitario a la secretaria de Bienestar, Florencia Ficcardi; del otro, el sector juvenil del tres veces gobernador José Luis Gioja, IDEAS. ¿Quién gana la pulseada? Orgánicamente, en términos políticos, Fernández respondió a Patria Grande. Ergo acudirá a la actividad prevista en los jardines del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) en Rivadavia, que luego pasó al comedor Juan Gutiérrez.

Desde la conducción del sello de Grabois en San Juan estuvieron confiados desde el principio en que la exlegisladora de 25 años irá a Rivadavia. "Debería ser en el CUIM", dijeron. Sin embargo, Fernández no visita la provincia sólo como dirigente, sino como directora y protagonistas del documental de CORTA. Justamente, la productora puso los fondos para la estadía. Por eso hubo suspicacias en la previa.

Fuentes en off aseguraron a este diario que el secretario General de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Juan Pablo Gómez, tiene afinidad con la empresa productora de contenidos y terció para capitalizar la visita de Fernández. Por eso la Federación Universitaria, que conduce la agrupación IDEAS lanzó un flyer con el día y hora que anunció la dirigente de Patria Grande en sus redes, pero con otro lugar de cita: el aula magna de la Facultad de Filosofía.