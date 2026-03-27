La voz cantante del PJ en la Legislatura habló de la reforma electoral y de los peronistas "disidentes" en la Cámara

La diputada provincial del bloque Justicialista, Fernanda Paredes, dejó definiciones de peso sobre el presente del peronismo en la Legislatura y el avance de la reforma electoral impulsada por el oficialismo. En una entrevista, la legisladora habló de un proceso de reacomodamiento que sufrió el peronismo en la Cámara de Diputados de la Provincia y que decantó en la pérdida de la mayoría parlamentaria.

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En ese punto, fue más precisa sobre el quiebre con el bloquismo, al que ubicó como un actor que se apartó del armado original. “El bloquismo comenzó con nosotros y luego terminó separándose. Son decisiones que ellos tomaron”, afirmó en entrevista con Informadísimos, el programa que conduce el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón. Aunque evitó confrontar directamente, dejó planteada la inconsistencia: “Habría que preguntarle a ellos por qué dejaron de acompañar el proyecto por el que habían ingresado”.

Consultada por las votaciones en disidencia dentro del propio justicialismo, sin entrar en los casos particulares de Jorge Castañeda y Omar Ortiz, Paredes eligió correrse de la polémica individual, pero disparó de manera indirecta. “Yo trato de ser consecuente en la votación, de representar el proyecto político por el que ingresé y de ocupar el rol que hoy me toca de oposición”, sostuvo.

Y agregó una definición que apunta al fondo del problema: “La respuesta de por qué un diputado que ingresa por una fuerza política termina votando lo contrario habría que preguntársela a ellos”. Aun así, reconoció diferencias internas, aunque pidió encauzarlas: “No está mal tener diferencias, pero ojalá que siempre sea puertas adentro”.

Sobre la reforma electoral, Paredes no solo cuestionó el momento elegido, sino también la dinámica en la que se dará el debate, con un dato clave: el oficialismo controla las comisiones legislativas. “Si el gobernador quiere que se trate, tiene la voz cantante. No nos olvidemos que quienes dirigen las comisiones es el oficialismo”, remarcó. Y fue más directa sobre el impacto de ese control: “La celeridad y qué es lo que se quiere lo va a terminar definiendo el gobierno”.

Actualmente, hay tres proyectos en condiciones de debatirse —uno del Ejecutivo que deroga el SIPAD, otro del bloquismo, que plantea unos lemas limitados, y un tercero previo del bloque San Juan Vuelve—, lo que, según la diputada, obliga a una discusión integral. “Si hay proyectos de reforma del Código Electoral, tenés que tratar todos”, enfatizó.

En ese sentido, reclamó un proceso serio en comisión, con apertura al debate: “¿Qué tiene diferente este con este? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Vamos a convocar a los partidos chicos? ¿Vamos a tomar artículos de otros bloques? Esa es la discusión que tiene que darse”.

También marcó como “llamativo” el cambio de estrategia del Ejecutivo, que dejó caer un proyecto más amplio presentado en 2024 para avanzar ahora con una iniciativa más breve. “Hay cuestiones que tienen que ser explicadas por los autores”, insistió.

Y dejó en claro su postura metodológica antes que ideológica: “Yo quiero escuchar a quienes impulsan los cambios. No soy autora del proyecto. La respuesta de qué quieren, por qué quieren y cómo lo quieren la tienen que dar ellos”.

En tanto, sobre la situación del peronismo, la legisladora reconoció un escenario complejo, pero rechazó diagnósticos sobre un modelo agotado. “No creo que esté vencido. Pero sí creo que nos separamos de las necesidades del pueblo y por eso perdimos”, afirmó.

En ese marco, volvió a poner el eje en la unidad: “El gran desafío es construir unidad, aunque parezca difícil”.

En el tramo final, Paredes respaldó el rol de Sergio Uñac en la escena nacional, particularmente tras su propuesta de que el PJ defina su candidato presidencial de 2027 mediante internas abiertas. “Me parece bien que alguien tome la iniciativa. Es orgánico, está dentro del PJ nacional y lo hace en ese marco”, valoró. “Si un sanjuanino llegara a ser candidato, sería un orgullo total”, cerró.