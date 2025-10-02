Las fotos de la concejal bloquista que jugó a dos puntas entre el oficialismo provincial y el peronismo La edil de 25 de Mayo, Sandra Quiroga, posó con el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego,y después con el candidato a diputado nacional por el justicialismo, Cristian Andino. ¿Dónde se quedó?

Empezó como un rumor. Siguió como un tironeo típico. Pero ahora aparecieron las fotos del coqueteo de la concejal bloquista de 25 de Mayo con el orreguismo y con el peronismo. La edil Sandra Quiroga jugó a dos puntas y todo indica que se quedó con el Partido Justicialista. Desde la conducción del partido de la estrella hubo un llamado de atención informal por ahora, pero aseguraron que, de persistir la inconducta, puede haber sanciones.

Las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre son el parteaguas del Partido Bloquista. La Convención otorgó al presidente de la fuerza centenaria, el diputado provincial Luis Rueda, la potestad de negociar con aliados políticos. Las conversaciones decantaron en una alianza con el Gobierno provincial que se materializó en el frente Por San Juan, que lleva al vicegobernador Fabián Martín, como cabeza de lista.

Sin embargo, hubo dirigentes marginales del bloquismo que optaron por continuar bajo el ala de los intendentes del peronismo. Sucedió, por ejemplo, con la concejal de Caucete, Marina Poblete, que incluso participó activamente en las cumbres de ediles justicialistas.

“Parece que le ofrecieron contratos y la convencieron de quedarse”, dijo una fuente de jerarquía del cantonismo, quien aseguró que Rueda tuvo charlas con Poblete y parecía todo encaminado hasta que, de un momento para otro, decidió renovar su alianza con la administración de Romina Rosas. Aparentemente, la jefa comunal y candidata en segunda término de Fuerza San Juan le habría ofrecido unos quince contratos municipales. No obstante, este diario no pudo chequear esa información.

El caso de Quiroga en 25 de Mayo tuvo mayor impacto porque la concejal no sólo habló con Rueda, sino que tuvo una reunión con Kanki Orrego en el despacho de la Municipalidad de Santa Lucía. Hubo fotos con el intendente oficialista, quien también oficia como jefe de campaña de Por San Juan junto al jefe comunal de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

Días después, Quiroga participó de una reunión de concejales del Partido Justicialista en 9 de Julio. El encuentro tuvo como eje el respaldo de los ediles a la lista de Andino, Rosas y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Sorprendió al orreguismo la foto de la mujer con el presidente del PJ, el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, y el propio Andino.

Los operadores peronistas se encargaron de viralizar la imagen. “Por si quedan dudas, acá está la concejal bloquista de 25 de Mayo, Sandra Quiroga, apoyando al frente Fuerza San Juan”, escribieron como epígrafe de la foto. Generó indignación de la conducción del Partido Bloquista. “Es increíble, va de un lado al otro, hasta que la pintan y se le acaba el relato”, dijo un hombre cercano a Rueda.