Ley de Glaciares: el oficialismo busca aprobar la reforma con apoyo clave y Karina Milei en el recinto

El debate por la Ley de Glaciares entró en una etapa decisiva este martes en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en aprobar la reforma impulsada por el Ejecutivo. La sesión comenzó a las 15 y cuenta con respaldo de aliados clave, en medio de un fuerte clima de tensión política y social.
El oficialismo logró previamente el dictamen necesario en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto. Se reunieron 19 firmas en Asuntos Constitucionales y 18 en Recursos Naturales, superando el mínimo requerido. La iniciativa se enmarca en los objetivos del Gobierno vinculados al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).
Durante el plenario, participaron gobernadores, ministros de minería y funcionarios nacionales, lo que generó críticas de la oposición.
Presencia clave y respaldo político
Uno de los datos salientes de la jornada fue la llegada de Karina Milei al recinto, en una señal política fuerte del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia siguió de cerca la votación, considerada estratégica para la Casa Rosada.
El Gobierno sostiene que la reforma no afecta la protección de los glaciares, sino que busca “precisar con rigor científico” las áreas protegidas. Además, vincula el proyecto con la necesidad de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo económico en las provincias.
Protestas y presión ambiental
Mientras se desarrollaba la sesión, organizaciones ambientalistas realizaron marchas frente al Congreso y en distintos puntos del país. Entre ellas, Greenpeace cuestionó duramente la iniciativa, alertando sobre posibles impactos negativos en el ambiente.
Desde cuentas oficiales, el Gobierno respondió con dureza: acusó a las ONG de “condicionar a los diputados” y de frenar el progreso del país. También pidió a los legisladores que voten “por la Constitución y el desarrollo argentino”.
Un escenario abierto
Con La Libertad Avanza y sus aliados sumando entre 115 y 120 votos, el oficialismo se muestra optimista, aunque reconoce que necesita apoyos adicionales para garantizar la aprobación. Parte de la estrategia incluye acuerdos con gobernadores peronistas y bloques provinciales.
El debate por la Ley de Glaciares se da en un contexto de negociaciones políticas intensas y reclamos sociales en aumento, lo que convierte a esta votación en uno de los momentos más relevantes del año legislativo.