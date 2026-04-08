Ley de Glaciares: el oficialismo busca aprobar la reforma con apoyo clave y Karina Milei en el recinto

El debate por la Ley de Glaciares entró en una etapa decisiva este martes en la Cámara de Diputados , donde el oficialismo confía en aprobar la reforma impulsada por el Ejecutivo. La sesión comenzó a las 15 y cuenta con respaldo de aliados clave , en medio de un fuerte clima de tensión política y social.

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Los peronistas sanjuaninos Andino y Chica no dieron quorum, pero al oficialismo le alcanzó el número para poder empezar a debatir la Ley de Glaciares

El oficialismo logró previamente el dictamen necesario en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto. Se reunieron 19 firmas en Asuntos Constitucionales y 18 en Recursos Naturales , superando el mínimo requerido. La iniciativa se enmarca en los objetivos del Gobierno vinculados al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Durante el plenario, participaron gobernadores, ministros de minería y funcionarios nacionales , lo que generó críticas de la oposición.

Uno de los datos salientes de la jornada fue la llegada de Karina Milei al recinto , en una señal política fuerte del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia siguió de cerca la votación , considerada estratégica para la Casa Rosada.

El Gobierno sostiene que la reforma no afecta la protección de los glaciares , sino que busca “precisar con rigor científico” las áreas protegidas. Además, vincula el proyecto con la necesidad de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo económico en las provincias.

Protestas y presión ambiental

Mientras se desarrollaba la sesión, organizaciones ambientalistas realizaron marchas frente al Congreso y en distintos puntos del país. Entre ellas, Greenpeace cuestionó duramente la iniciativa, alertando sobre posibles impactos negativos en el ambiente.

Desde cuentas oficiales, el Gobierno respondió con dureza: acusó a las ONG de “condicionar a los diputados” y de frenar el progreso del país. También pidió a los legisladores que voten “por la Constitución y el desarrollo argentino”.

Un escenario abierto

Con La Libertad Avanza y sus aliados sumando entre 115 y 120 votos, el oficialismo se muestra optimista, aunque reconoce que necesita apoyos adicionales para garantizar la aprobación. Parte de la estrategia incluye acuerdos con gobernadores peronistas y bloques provinciales.

El debate por la Ley de Glaciares se da en un contexto de negociaciones políticas intensas y reclamos sociales en aumento, lo que convierte a esta votación en uno de los momentos más relevantes del año legislativo.