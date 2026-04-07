Ley de Glaciares: el oficialismo consiguió dictamen y buscará su aprobación en Diputados el miércoles

Tras la última jornada de exposiciones- con funcionarios nacionales y de provincias mineras- el oficialismo consiguió dictamen a la modificación de la Ley de Glaciares y apuesta a convertirla en ley en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados .

El secretario Delgado respondió todo sobre los ingresos a la Polícia de San Juan y los ascensos en el Servicio Penitenciario

Organizaciones y partidos de la oposición ya convocaron a una marcha a partir de las 17 , desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso. "No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos", lanzó La Cámpora, uno de los sectores que organizan.

El dictamen de mayoría obtuvo 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionale s. Acompañaron a La Libertad Avanza, diputados del PRO, la UCR y legisladores provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones.

Mientras tanto, Unión por la Patria (23 firmas), Provincias Unidas (5 firmas) y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica firmaron dictámenes propios, aunque los tres de rechazo.

Si bien LLA confía en que los números están, la apertura del recinto -con el escándalo de Manuel Adorni fresco- promete conflicto . Hay pedidos de interpelación al jefe de Gabinete presentados, aunque la oposición necesita mayoría suficiente para emplazar a las comisiones que deben tratarlos y Adorni ya tiene cita para el 29 de abril con el objetivo de brindar su informe de gestión en el Congreso.

La oposición también va a presionar al propio Javier Milei por sus declaraciones, y las de sus funcionarios, sobre la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Buscarán recalcar el artículo 75 de la Constitución que establece como facultad exclusiva del Parlamento decidir si el país entra en guerra o no, al igual que permitir la entrada de tropas extranjeras o la salida de las fuerzas nacionales

La normativa actual de Glaciares resguarda todos los glaciares y el entorno periglacial pero la reforma plantea que solo queden bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.

A su vez, conceden mayor poder a los gobernadores para la elaboración del inventario glaciar con el argumento de que la Constitución establece que los recursos naturales son de las provincias.

La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del grueso del PRO, la UCR y las bancadas federales, sobre todo de las provincias con intereses mineros que están pidiendo modificar la ley porque les frena inversiones millonarias. Provincias Unidas votará dividido, aunque el grueso está en contra.

En el Senado, dos legisladores de Unión por la Patria, votaron junto al oficialismo. En Diputados calculaban que solo los dos sanjuaninos que integran el bloque iban a desmarcarse del resto, principalmente por motivos políticos locales.

La última jornada de exposiciones también estuvo cargada de tensión porque fueron invitados sólo funcionarios del gobierno nacional y de provincias con intereses en la actividad minera: Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta.

"Tomaron la decisión de traer solamente a los representantes y gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos actuales de desarrollo mineros o futuros proyectos de exploración. Como si el dominio originario establecido en el 124 de la Constitución de los recursos naturales solamente fuera el de las provincias cordilleranas", se quejó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, quien sentenció que el oficialismo no dejó que acudan presencialmente los constitucionalistas que ellos solicitaron.

A su vez, Ferraro y Myriam Bregman de la Izquierda apuntaron contra el secretario de Minería Luis Lucero -quien este martes fue denunciado penalmente- porque no debería haber sido invitado ya que fue parte de un estudio de abogados que asesoraba a empresas mineras.

En la previa a la sesión, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un informe en el que señaló que el 74,1% de los ATN girados por Nación a las provincias (equivalente a $20.000 millones) fue transferido tres días antes de la votación en el Senado y advierten que entre el 19 y el 20 de marzo, se asignaron otros $47.000 millones en ATN a once provincias.

Los argumentos del Ejecutivo y gobernadores de provincias mineras

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, desmintió que los mandatarios de la mesa del cobre o litio quieran eliminar la ley o cambiar el estándar de calidad. "Estamos a favor de la Ley de Glaciares", aseguró, aunque agregó: "La minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales. No solo se desarrolla en una provincia, sino que se precisa, por ejemplo, la industria metalmecánica de Córdoba o Santa Fe".

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, apuntó que se hizo una campaña del miedo contra el proyecto. "Ponen fotos del glaciar Perito Moreno que nadie en su sano juicio piensa tocar, para decir que los argentinos nos vamos a quedar sin agua", señaló Lucero, quien igualmente consideró que "el agua dulce no es un verdadero problema, sino que hay que distribuirla mejor".

A su vez planteó que 3227 glaciares de escombros aportan un caudal equivalente al 1,65 % del Río San Juan, que los glaciares de escombros de 10 hectáreas puede producir 30 litros de agua por minuto y señaló que "es como poner dos canillas al final del glaciar de escombros". "Es una barbaridad frenar el desarrollo por esto", agregó y lo comparó con el desperdicio de agua que existe por mal uso en distintas localidades.

"Con el agua de un glaciar de escombro se podrían regar dos hectáreas de vides, generar dos puestos de trabajo y un valor bruto de producción de 15 mil dólares por año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos: 24 mil puestos de trabajo, generación de 1.251 millones de dólares al año a proveedores nacionales y empleados. Regalías e Ingresos Brutos por 125 millones de dólares e impuestos nacionales por 406 millones", agregó.

El subsecretario de Ambiente de Nación, Fernando Brom, también se expresó a favor: "No hagamos una lectura de la Constitución sólo de los artículos que nos convienen. El ambiente sano es mi tarea diaria, pero en la cual pueda también desenvolverse la producción. Esta ley ha paralizado no solamente la producción minera sino también la evaluación y estudio del recurso hídrico", señaló.