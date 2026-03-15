Lollapalooza Chile: proyectaron imagen de Milei con una esvástica en pleno show

La polémica en el festival Lollapalooza Chile se desató luego de que una banda proyectara imágenes editadas de dirigentes internacionales con una esvástica dibujada en la frente. Entre los líderes señalados apareció el presidente argentino Javier Milei , lo que generó repercusiones inmediatas en redes sociales y medios.

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El episodio ocurrió durante la presentación del grupo chileno Candelabro en el escenario montado en el Parque O’Higgins , en Santiago de Chile , donde se desarrolla el festival musical que convoca a miles de personas cada año.

Durante el espectáculo, la banda interpretó un cover del tema “Ultraderecha” , del histórico grupo chileno Los Prisioneros , y acompañó la canción con una secuencia audiovisual proyectada en las pantallas gigantes del escenario.

En esas imágenes aparecieron fotografías intervenidas de Javier Milei , del presidente de Estados Unidos Donald Trump , del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y del presidente chileno José Antonio Kast .

En todos los casos, las imágenes mostraban a los dirigentes con una esvástica dibujada en la frente , en una clara crítica política que provocó polémica entre el público y en redes sociales tras la difusión de los videos del momento.

Otras imágenes y mensajes políticos en el festival

La secuencia proyectada también incluyó la imagen del ex carabinero Claudio Crespo, vinculado al caso del fotógrafo Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras recibir disparos con balas de goma durante las protestas del estallido social en Chile en 2019.

El video finalizó con la frase “Ultra Derecha” en letras rojas sobre la pantalla del escenario, reforzando el mensaje político que la banda buscó transmitir durante su actuación.

Según el medio chileno La Tercera, el show incluyó además otros momentos de crítica política. Mientras parte del público coreaba consignas contra el gobierno chileno, el cantante del grupo dedicó irónicamente una canción a “él y sus amiguitos”, en referencia al presidente José Antonio Kast.