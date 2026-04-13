    • 13 de abril de 2026 - 22:23

    Los caciques del PJ evitaron confrontar con el oficialismo y apuntaron directo a Milei

    Hubo cónclave de intendentes del Partido Justicialista. Hicieron foco en el recorte nacional de fondos

    Intendentes PJ. Foto archivo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes, los intendentes del Partido Justicialista de San Juan tuvieron una primera reunión, casi exploratoria, para encauzar una discusión sobre el recorte de fondos nacionales. Evitaron confrontar con el Gobierno provincial.

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    Casi todos los caciques del PJ acudieron al cónclave en la sede central de calle 25 de Mayo. Sólo faltaron tres jefes comunales que avisaron con anticipación: Espejo, Riveros y Carbajal.

    La idea de un primer encuentro de intendentes apareció en el último asado con el senador Sergio Uñac y la conducción del partido a cargo del diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. Sin embargo, todavía no hay un trabajo articulado. Cada municipio hará gestiones particulares por el reclamo de fondos. Por ende es prematuro calificar la movida como una liga de intendentes.

    Los peronistas apuntaron directamente a Javier Milei como el responsable de la crisis financiera de los departamentos. "Acá el problema es Milei", dijo el intendente de Pocito, Fabián Aballay, en rueda de prensa.

    El pocitano y Espejo son los que viajarán a Buenos Aires en las próximas horas para estar en la marcha de intendentes contra el Gobierno nacional. Los dos son parte de la Federación Argentina de Municipios. Harán entrega de un documento en el Ministerio de Economía de la Nación.

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