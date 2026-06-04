Los créditos para la obra pública son ley: Diputados aprobó el proyecto de Orrego por amplia mayoría

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves en general el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a gestionar créditos destinados al financiamiento de obras públicas.

El gobernador Orrego apareció en Diputados para respaldar la sanción de los créditos para la obra pública

La iniciativa, una de las más importantes impulsadas por el gobierno de Marcelo Orrego durante este año, obtuvo 23 votos afirmativos y 12 negativos en la votación general, mientras que en el tratamiento en particular fue aprobada por 22 votos a favor y 12 en contra.

La sesión estuvo marcada por una fuerte presencia política. El propio gobernador Marcelo Orrego llegó a la Legislatura y siguió desde el recinto buena parte del debate parlamentario, en una clara señal de respaldo a una de las iniciativas centrales de su gestión.

Junto al mandatario provincial también estuvieron presentes intendentes de distintos departamentos de San Juan, quienes acompañaron el tratamiento del proyecto y observaron las exposiciones de los legisladores desde los palcos y sectores habilitados de la Cámara.

En las inmediaciones de la Legislatura se desplegó además un importante operativo de seguridad. Personal policial y efectivos de distintas dependencias custodiaron los accesos al edificio debido a la expectativa generada por el tratamiento de la iniciativa y la presencia de sectores a favor y en contra del proyecto. E ntre las voces críticas estuvo la diputada Graciela Seva, quien anticipó que acompañaría la postura adoptada por su interbloque, aunque reiteró sus reparos sobre la propuesta.

image Cámara de Diputados de San Juan.

"Voy a acompañar la decisión del interbloque", expresó durante su intervención, aunque recordó que considera que la iniciativa representa "no un megaplan de obras, sino un megaendeudamiento" para la provincia.

Desde el oficialismo y sectores que respaldaron la medida defendieron la necesidad de contar con herramientas financieras para ejecutar proyectos de infraestructura y ampliar la capacidad de inversión pública.

Uno de los que se manifestó a favor fue el diputado Gustavo Núñez, quien destacó el trabajo técnico realizado para elaborar el proyecto y pidió evitar comparaciones con otros contextos históricos.

"Detrás del gobernador hay un equipo técnico que elaboró un proyecto para la obra pública. No subestimemos ni comparemos tiempos. Esto no es para reactivar la obra pública porque estamos haciendo bastante, sino para sumar más y prepararnos para otras obras. Tenemos que luchar por los sanjuaninos", sostuvo.

Por su parte, el diputado Franco Aranda recordó su experiencia al frente de la Municipalidad de Capital y señaló que durante su gestión también recurrió a financiamiento internacional para concretar proyectos de infraestructura. Según explicó, aquella herramienta permitió ejecutar numerosas obras, por lo que consideró positiva la propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial.

Con la aprobación en general y en particular, el oficialismo logró avanzar con una herramienta que considera clave para sostener y ampliar el plan de infraestructura provincial en los próximos años. La presencia de Orrego, los intendentes y el fuerte operativo desplegado en torno a la Legislatura reflejaron la relevancia política que tuvo el tratamiento de la iniciativa.