Los detalles (lechón incluido) del cónclave peronista con Uñac en la casa de un intendente y con una advertencia a Andino

Los muchachos peronistas tuvieron el cónclave menos secreto de San Juan . Lo intentaron, pero no tuvo efecto el hermetismo que plantearon en la juntada en 9 de Julio . Con el paso de los días, el dato trascendió. Después, sumó detalles. Hay dos versiones sobre el hecho. Una tranquila y amena, de puro compañerismo. La otra, más verosímil, consta de una reunión que tuvo una advertencia para el diputado nacional Cristian Andino . No sorprendió el contenido de la charla.

Todo sucedió en la casa del intendente de 9 de Julio, Daniel Banega . El menú era un lechón que el organizador, el exdiputado nacional Walberto Allende, venía prometiendo desde hace tiempo . Esa fue la excusa. El exlegislador de Unión por la Patria convocó a todos los que pudo del sector uñaquista y abrió el juego para el Eje Rawson-Chimbas. ¿El espacio que responde al tres veces gobernador José Luis Gioja? Bien, gracias. No hubo participantes. Aparentemente no estaban invitados.

Según las fuentes, los participantes que destacaron en el convite fueron el senador Sergio Uñac , el dueño de casa, el exdiputado, el intendente de Pocito, Fabián Aballay , el intendente de Rawson, Carlos Munisaga , el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo , y el diputado nacional Cristian Andino . También estuvieron los intendentes de Angaco y Ullum, José Castro y David Domínguez , quien llegó con Andino después de una actividad en su departamento. Además, dijo presente el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra .

Las versiones divergen en la finalidad de la reunión. Unos dicen que la idea era juntarse a comer algo después de las elecciones de octubre del año pasado. Supuestamente no se habían visto todos juntos desde entonces. La charla, de acuerdo a esas fuentes, transcurrió en la unidad para las elecciones del 2027 y posicionar al presidente Javier Milei como único rival para favorecer la polarización que baja desde Buenos Aires. Puede ser. Es una charla corriente de un grupo de dirigentes.

Sin embargo, hay otra versión cargada de contenido político local. La semana previa al encuentro, Andino tuvo una reunión con el peronismo disidente a la conducción de Banega en el departamento. Lo invitaron, asistió. Pero no avisó al intendente ni tampoco a Allende, que además de ser un exintendente del distrito tiene una relación de parentesco con el jefe comunal. El movimiento del legislador nacional generó malestar en el oficialismo nuevejulino. Ergo, la comida del viernes pasado tuvo una advertencia: "No implosiones tu eventual candidatura a la Gobernación" .

¿De dónde sale esa frase? Claramente es posterior al cónclave pretendidamente secreto. No suena a un comentario -al menos en términos sintácticos- que pueda existir en medio de un encuentro de dirigentes del Partido Justicialista. Es el resultado de un proceso de pensamiento que viene imperando en la mesas de discusión del peronismo. DIARIO DE CUYO anticipó que había cierto descontento en el uñaquismo con Andino por la hiperactividad posterior a las elecciones. No era una novedad, sino el reflejo de los movimientos comunicacionales de páginas de Facebook y medios afines.

Por supuesto que durante el encuentro, Uñac no tuvo duras consideraciones respecto a Andino. Según las fuentes, la relación personal está intacta. Pero sí hay incomodidad sobre los movimientos políticos que, según dijeron, traen zozobra las diferentes líneas internas que tiene el peronismo. En el 2025, pasó algo similiar. El senador hizo cumbres con referentes de los departamentos antes y después de que pasase el entonces candidato en primer término. Un "barrido" con el jefe comunal del distrito y los excandidatos de los lemas. Incluso, puertas adentro en el uñaquismo, admiten que el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD) los dañó hacia abajo, en el territorio, y dejó muchos heridos. Por eso piensan en votar la derogación orreguista sin sobresaltos.

Por eso, en la reunión y también en la cabeza de los operadores del PJ, está la idea de una "implosión". No obstante, cabe otra lectura, sobre la conveniencia en la relación Uñac-Andino. No faltan los dirigentes que bancan al exintendente de San Martín como candidato porque ven una esmerilamiento de la relación del senador con el electorado a golpes de presuntos casos de corrupción y de titulares. Entonces, prefieren que Andino sea el candidato a la Casa de Gobierno. Es una interpretación que tienen algunos caciques justicialistas que no quieren una mochila en la espalda. En ese sentido, un distanciamiento entre el senador y el diputado decanta en un beneficio tangencial para Andino.