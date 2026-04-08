    • 8 de abril de 2026 - 15:13

    Los preuniversitarios de la UNSJ, en crisis: una mamá denunció repitencia y salida masiva de alumnos por la pérdida de clases

    Aunque reconocen la legitimidad del reclamo docente, un grupo de unos 600 padres advirtió que la continuidad de los paros ya impacta de lleno en la trayectoria escolar.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    la pulseada silenciosa por ofelia fernandez en san juan que gano patria grande contra el sector juvenil de gioja

    La pulseada silenciosa por Ofelia Fernández en San Juan que ganó Patria Grande contra el sector juvenil de Gioja
    Tras un cuerdo entre el municipio de Chimbas y la UNSJ se dictará la Diplomatura Universitaria en Deporte y Gestión de Entidades Deportivas en este departamento.

    La UNSJ llega a Chimbas: dictará una Diplomatura relacionada al deporte que durará 4 meses

    La reiteración de paros docentes motivó la organización de un colectivo de alrededor de 600 familias que busca visibilizar el impacto directo de las medidas de fuerza de los sindicatos en la trayectoria escolar de los estudiantes.

    La madre de un estudiante preuniversitario, Verónica Figueroa, explicó que el posicionamiento de los padres no es contra el reclamo docente, sino contra sus consecuencias. “No estamos en contra del reclamo, sino entendemos que el reclamo es justo. En contra de que nuestros hijos no puedan tener su derecho a la educación”, dijo en Informadísimos, el programa de Radio Colón.

    Figueroa describió la complejidad del escenario y evitó señalar a un único responsable. “En esta historia hay distintos personajes que intervienen”, sostuvo, y enumeró a “los docentes, los chicos, los padres, el gremio, las autoridades de los institutos y las autoridades del rectorado”, además del protagonismo del Gobierno nacional, que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

    En ese contexto, el objetivo del grupo es claro: “Queremos encontrar una pronta resolución”.

    Uno de los principales cuestionamientos de los padres es la ausencia de respuestas institucionales claras de parte del rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer. Según relató, “hasta el día de ayer -martes 7 de abril- no habíamos tenido una respuesta directa por parte de ninguna autoridad ni del Rectorado”.

    Frente a ese escenario, avanzaron con presentaciones formales y contactos políticos. “Pudimos ubicar a varios diputados y senadores provinciales a nivel nacional”, indicó, y agregó que algunas respuestas comenzaron a llegar, entre ellas la de la diputada orreguista Nancy Picón, quien “iba a tratar de interferir a Nación” y que efectivamente habló con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

    También hubo gestiones ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, que conduce Franco Marchese y que no tiene injerencia en las decisiones de los gremios de las universidades nacionales. “No hay un precedente de este tipo de acciones que podría llegar a implementar amparo o una conciliación obligatoria”, dijo Figueroa.

    El núcleo del reclamo está en las consecuencias que los paros están generando en los estudiantes. Figueroa advirtió que “hay chicos desde primero al último año que están en condiciones de repitencia” y confirmó que “hay muchos que se han ido”.

    El fenómeno ya se traduce en un éxodo hacia otras instituciones: “Se han trasladado a otros colegios técnicos o a otros colegios de la gestión privada o escuelas también de gestión estatal”.

    A esto se suman dificultades para acreditar contenidos. “No habían podido alcanzar los contenidos, se llevaron tantas materias”, explicó, en relación a alumnos que no lograron regularizar su situación ni siquiera con mesas extraordinarias.

    Pese a la tensión, el grupo de padres insiste en una salida consensuada. “La idea es poder trasladar este reclamo de una manera visible, pacífica, que los chicos tengan su derecho a la educación”, planteó.

    En esa línea, propuso retomar instancias de diálogo que no afecten el dictado de clases: “Apelamos al diálogo… queremos encontrar un punto de acuerdo y trabajar en forma colaborativa”.

    Incluso, remarcó el valor del rol docente: “Si un docente no está en clase, nadie puede transmitir ese conocimiento a los chicos”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    docentes universitarios continuan en pie de lucha y suman dos semanas de paro en san juan

    Docentes universitarios continúan en pie de lucha y suman dos semanas de paro en San Juan

    La UNSJ realizará la primera Milonpeña en el Parque de Mayo para dar inicio al Taller de Tango y Folclore.

    La UNSJ prepara la primera 'Milonpeña': una cita con el tango y el folclore en el Parque de Mayo

    nuevo paro en la unsj: sera por 72 horas y suman la tercera semana de reclamo bajo la modalidad

    Nuevo paro en la UNSJ: será por 72 horas y suman la tercera semana de reclamo bajo la modalidad

    La Cámara de Diputados decidirá la permanencia o la reforma de la Ley Nacional de Glaciares. 

    Los peronistas sanjuaninos no dieron quorum, pero al oficialismo le alcanzó el número para poder empezar a debatir la Ley de Glaciares

    Por Redacción Diario de Cuyo