Macri acelera el armado del PRO para 2027: prepara 150 candidatos y desembarca en la Patagonia

Mauricio Macri empezó a acelerar el armado político del PRO de cara a las elecciones de 2027 . Después de recorrer distintos puntos del país durante los últimos meses, el expresidente mantiene reuniones con dirigentes propios, radicales y referentes de otros espacios y prepara una nueva incursión territorial: su próximo destino será la Patagonia , posiblemente hacia fines de octubre o principios de noviembre.

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El movimiento forma parte de la estrategia denominada “Próximo Paso” , con la que el PRO busca reconstruir presencia territorial, mostrar nuevos dirigentes y llegar al próximo año electoral con candidatos propios en diferentes distritos. La iniciativa comenzó en marzo en Parque Norte y ya tuvo actividades en Resistencia, Mendoza, Santa Fe, Vicente López, Mar del Plata y, recientemente, Jujuy.

Precisamente en el norte, Macri volvió a marcar el perfil que pretende darle al espacio. Allí aseguró que el PRO mantiene un “rol fundamental” y sostuvo que su responsabilidad actual es actuar como mentor y ayudar a preparar una nueva generación de dirigentes. También dejó una señal hacia Javier Milei al revelar: “Le dije al presidente que tenemos que armar equipo, pero no tuve eco” .

Uno de los objetivos más ambiciosos de la estrategia territorial es llegar a 2027 con 150 candidatos a intendente distribuidos por el país . Según indicaron desde el partido a TN, los nombres ya estarían identificados, aunque por el momento no serán difundidos públicamente.

La intención es presentar una nueva camada de referentes y evitar que el PRO pierda estructura propia mientras avanzan las conversaciones electorales con La Libertad Avanza. Desde el espacio amarillo aseguran que quieren ser competitivos en cada territorio y conservar capacidad de negociación en las provincias.

El próximo capítulo del recorrido podría desarrollarse en Chubut, provincia gobernada por Ignacio “Nacho” Torres, aunque todavía no existe una sede definida. La visita está bajo análisis para fines de octubre o comienzos de noviembre.

La relación con Milei y la negociación electoral

El despliegue ocurre mientras el PRO mantiene una relación de cooperación y, al mismo tiempo, diferencias con el Gobierno de Milei. El partido acompañó buena parte de las iniciativas económicas de la administración libertaria, pero en las últimas semanas volvió a tomar distancia en algunas discusiones, entre ellas aspectos del Presupuesto 2027.

En paralelo, dirigentes de ambos espacios mantienen conversaciones para explorar acuerdos electorales en distintos puntos del país. De acuerdo con TN, el análisis está puesto especialmente sobre 17 distritos donde el PRO no gobierna y contempla también la posible participación del radicalismo y de fuerzas provinciales.

Macri ya había planteado meses atrás una doble estrategia para su partido: acompañar el rumbo de cambio impulsado por el Gobierno, pero prepararse al mismo tiempo para competir en 2027. Ahora, con recorridas nacionales, reuniones políticas y una estructura de candidatos en construcción, el PRO comenzó a llevar ese objetivo al terreno.

TN