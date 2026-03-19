    • 19 de marzo de 2026 - 22:47

    Macri reapareció, ordenó reconstruir el PRO y proyecta candidatos propios

    PRO en movimiento: Mauricio Macri encabezó un acto masivo y fijó la estrategia para reconstruir el espacio y competir con candidatos propios.

    Macri volvió al PRO con un mensaje fuerte: cómo será la estrategia para volver al poder &nbsp;

    Macri volvió al PRO con un mensaje fuerte: cómo será la estrategia para volver al poder

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La reaparición de Mauricio Macri en el PRO marcó un punto de inflexión en la estrategia del partido, con un fuerte mensaje de reconstrucción y proyección política. El expresidente encabezó un acto clave en la CABA.

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    PRO: MACRI MARCA EL NUEVO RUMBO

    En un encuentro realizado en Parque Norte con más de 3.000 dirigentes, Mauricio Macri volvió a escena con un mensaje claro: reconstruir el PRO y prepararlo para volver a ser una alternativa de poder.

    El PRO está acá para lo que viene”, afirmó el expresidente, quien también buscó despejar tensiones al asegurar que el espacio no será oposición ni buscará boicotear al Gobierno. Sin embargo, dejó en claro que el partido mantendrá identidad propia.

    ESTRATEGIA FEDERAL Y CANDIDATOS PROPIOS

    Uno de los ejes centrales fue la decisión de replicar este tipo de encuentros en todo el país, con el objetivo de fortalecer la estructura territorial y contener a dirigentes con aspiraciones políticas.

    Desde el espacio remarcaron que la prioridad será construir un proyecto sólido antes que definir nombres, aunque ya existe consenso en la necesidad de presentar candidatos propios en las próximas elecciones.

    TENSIONES, ALIANZAS Y FUTURO

    Dirigentes del PRO coincidieron en que el espacio debe equilibrar su relación con el gobierno de Javier Milei, evitando rupturas pero también marcando diferencias.

    En ese sentido, Macri dejó una definición contundente: “El PRO le debe lealtad al cambio, no a un gobierno”, reforzando la idea de un partido con autonomía política.

    Mientras tanto, puertas adentro crecen las versiones sobre una eventual candidatura del propio Macri en 2027, aunque por ahora el foco está puesto en ordenar el partido y recuperar protagonismo nacional.

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