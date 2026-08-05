    • 5 de agosto de 2026 - 18:00

    Marcelo Orrego hablará por cadena provincial: a qué hora será el mensaje

    El gobernador de San Juan brindará este miércoles un mensaje a toda la provincia. Desde el Gobierno anticiparon que realizará anuncios de interés para los sanjuaninos.

    Marcelo Orrego.-

    Marcelo Orrego.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, brindará este miércoles 5 de agosto a las 20 un mensaje por cadena provincial, en el que realizará una serie de anuncios que, según adelantó el Gobierno, serán de interés para todos los sanjuaninos.

    Leé además

    Marcelo Orrego y Roberto Gutiérrez.

    Marcelo Orrego destacó la emisión de bonos para financiar obras: "San Juan tiene enormes oportunidades"
    Marcelo Orrego.

    En la misa por las víctimas de la tragedia aérea, Marcelo Orrego aseguró: "Van a estar siempre en nuestra memoria"

    La alocución será transmitida en todo el territorio provincial y podrá seguirse a través de los medios que adhieran a la cadena oficial.

    Si bien desde el Ejecutivo confirmaron la realización del mensaje, no adelantaron el contenido de los anuncios que dará a conocer el mandatario durante la transmisión.

    De acuerdo con la información oficial, el enlace para seguir la emisión en vivo será difundido oportunamente a través de los canales oficiales del Gobierno de San Juan.

    Se espera que el discurso de Orrego sea seguido con expectativa, ya que el Ejecutivo solo anticipó que se tratará de medidas de interés general para la provincia, sin brindar mayores precisiones sobre los temas que abordará.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Juan José y Marcelo Orrego.-

    Los escenarios para el 2027 en los bastiones de Orrego y del peronismo: nombres y jugadas que perfilan

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Marcelo Orrego participará de la misa en homenaje a las víctimas del siniestro aéreo

    “Permanecerán para siempre en nuestra memoria”: el mensaje de Orrego tras el último adiós a las víctimas.

    El sentido mensaje de despedida del gobernador Orrego para los héroes sanjuaninos que murieron en su labor

    tragedia aerea: orrego suspendio su gira internacional y regresara a san juan para acompanar en el funeral a los familiares de las victimas

    Tragedia aérea: Orrego suspendió su gira internacional y regresará a San Juan para acompañar en el funeral a los familiares de las víctimas