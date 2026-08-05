Marcelo Orrego hablará por cadena provincial: a qué hora será el mensaje

El gobernador de San Juan brindará este miércoles un mensaje a toda la provincia. Desde el Gobierno anticiparon que realizará anuncios de interés para los sanjuaninos.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, brindará este miércoles 5 de agosto a las 20 un mensaje por cadena provincial, en el que realizará una serie de anuncios que, según adelantó el Gobierno, serán de interés para todos los sanjuaninos.

La alocución será transmitida en todo el territorio provincial y podrá seguirse a través de los medios que adhieran a la cadena oficial.

Si bien desde el Ejecutivo confirmaron la realización del mensaje, no adelantaron el contenido de los anuncios que dará a conocer el mandatario durante la transmisión.

De acuerdo con la información oficial, el enlace para seguir la emisión en vivo será difundido oportunamente a través de los canales oficiales del Gobierno de San Juan.